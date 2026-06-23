Lieber performen: Coco Rocha wollte nie an der Uni studieren

Coco Rocha (37) gehört zu den bekanntesten Models der Welt – doch dass es so weit kommen würde, war alles andere als selbstverständlich. Im Gespräch mit Promiflash anlässlich der Ernsting's Family Fashion Show in Hamburg plauderte die Kanadierin offen darüber, was sie anstelle einer Modelkarriere gemacht hätte. Und die ehrliche Antwort überrascht: Einen richtigen Plan B hatte sie eigentlich nie – zumindest keinen, der ein Studium beinhaltete. Schon früh war ihr klar, dass sie nach der Schule nicht auf ein College oder eine Universität gehen wollte.

Das Modeln begann für Coco nämlich bereits in jungen Jahren. "Ich war 14 Jahre alt, als ich mit dem Modeln angefangen habe, daher weiß ich nicht, ob es einen Plan B gab, denn das war eigentlich gar nicht der Plan", erklärte sie. Vor ihrer Modelkarriere war sie bereits als irische Tänzerin aktiv und gab sogar selbst Unterricht. "Wenn das mit dem Modeln nicht klappt, mache ich einfach wieder das andere", dachte sie damals. Was jedoch feststand: "Sobald ich die Highschool abgeschlossen habe, gehe ich nicht aufs College. Ich gehe nicht an die Universität", habe sie ihrer Mutter ausdrücklich mitgeteilt.

Der Grund dafür liegt in Cocos Persönlichkeit und ihrer Leidenschaft fürs Kreative. "Die Schule war einfach nicht mein Ding. Ich war ein sehr kreatives Kind. Ich habe es geliebt, aufzutreten, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, weiterhin Schülerin zu sein", so die Designerin und Unternehmerin. Im Rückblick ist sie froh, dass die Karriere tatsächlich Fahrt aufnahm: "Wow, was für ein Glück, dass es geklappt hat, denn ich weiß nicht, was mein Plan B gewesen wäre." Coco wurde 1988 in Kanada geboren und ist heute nicht nur als Model, sondern auch als Autorin und Unternehmerin aktiv.

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Getty Images Coco Rocha beim amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc, Cap d’Antibes

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Imago Coco Rocha bei der Ernsting’s family Fashion Show im Empire Riverside Hotel, Hamburg, 16.06.2026

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Imago Coco Rocha bei der Ernsting’s Family Fashion Show 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg