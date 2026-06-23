Familie zuerst: Coco Rocha stellt Privates über die Arbeit

Für Coco Rocha (37) ist die Sache klar: Die Familie kommt immer zuerst. Im Gespräch mit Promiflash am Rande der Ernsting's Family Fashion Show in Hamburg verriet das kanadische Topmodel, wie es ihr gelingt, Karriere und Privatleben miteinander zu vereinbaren – und warum sie dabei kein schlechtes Gewissen hat, wenn sie einen Job ablehnt. Die 37-Jährige macht deutlich, dass sie sehr genau weiß, wo ihre Prioritäten liegen, und dass ihr das die Entscheidung erleichtert.

Der Schlüssel liege ihrer Meinung nach darin, sich über das Wesentliche im Klaren zu sein. "Es ist nicht wirklich schwer, Privatleben und Modelkarriere unter einen Hut zu bringen, weil man ohnehin schon wissen muss, was am wichtigsten ist", erklärt Coco und fügt hinzu: "Ich weiß bereits, was das ist, daher fällt es mir nicht schwer, einen Auftrag abzulehnen." Wer diese Klarheit nicht habe, neige dazu, einfach alles anzunehmen – was das Familienleben schnell aus dem Gleichgewicht bringen könne. "Ich bin mir sehr sicher, wenn ich entscheide: 'Nein, diesen Job nehme ich nicht an. Das ist wahrscheinlich das Allerbeste für die Familie.' Deshalb ist es einfach", erläutert das Model im Promiflash-Interview. Dazu kommt laut ihr noch ein weiterer Faktor: Sie könne sich stets auf ihr engagiertes Team verlassen, sowohl im Arbeitskontext als auch im Privaten.

Coco ist seit 2010 mit dem Schauspieler James Conran verheiratet. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder. Das Model war in den vergangenen Jahren nicht nur als Laufstegikone gefragt, sondern etablierte sich auch als Unternehmerin und Mentorin für Nachwuchsmodels – unter anderem durch ihr eigenes Model-Camp, das sie im Interview als wichtigen Teil ihres Unterstützungssystems beschreibt.

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Imago Coco Rocha bei der Ernsting’s family Fashion Show im Empire Riverside Hotel, Hamburg, 16.06.2026

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Imago Coco Rocha bei der Ernsting’s family Fashion Show 2026 im Empire Riverside Hotel, Hamburg

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Instagram / cocorocha Coco Rocha posiert mit ihren Kindern