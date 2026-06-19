Wiedersehen mit Coco Rocha: GNTM-Marlene hat "total Respekt"

Beim Walk für die "Ernsting's family Fashion Show" in Hamburg kam es für die ehemalige GNTM-Teilnehmerin Marlene zu einem besonderen Wiedersehen: Das Nachwuchsmodel traf dort auf Laufstegikone Coco Rocha (37), die ihr vor einigen Monaten noch als Gastjurorin bei Germany's Next Topmodel wertvolle Tipps gegeben hatte. Im Gespräch mit Promiflash gestand die 20-Jährige nun offen, dass die Anwesenheit des Supermodels ihr Lampenfieber während der Show ins Unermessliche getrieben habe. Trotzdem siegte am Ende die Neugier: Marlene wollte all ihren Mut zusammennehmen, um herauszufinden, ob sich der Weltstar noch an sie erinnert.

"Ich habe sie ja bei GNTM kennengelernt. Und deswegen habe ich mir gedacht, die spreche ich gleich mal an und sage 'Kennst du mich noch?'", verriet Marlene gut gelaunt im Interview. Auch wenn sie insgeheim vermutet, dass Coco sie nicht mehr wirklich auf dem Schirm hatte, bleibt die Begegnung für die Newcomerin unvergesslich. Vor allem die Aura des Supermodels hinterließ bleibenden Eindruck: "Ich muss sagen, ich habe immer noch totalen Respekt vor ihr, weil, wenn sie vor dir steht, hat sie eine Präsenz, das ist unfassbar." Für Marlene, die an diesem Abend einen glanzvollen Auftritt hinlegte, war dieses Wiedersehen definitiv ein "Full Circle Moment".

Seit ihrem Abgang aus der Castingshow bastelt Marlene ehrgeizig an ihrer eigenen Karriere – irgendwo zwischen Haute Couture und Influencertum. Dass der Schritt vor die TV-Kameras heute auch für die digitale Reichweite entscheidend ist, betonte die Schönheit schon in der Vergangenheit. Während sich die Kanadierin Coco längst im Mode-Olymp etabliert hat und als begehrter VIP-Gast von Event zu Event reist, nutzen Nachwuchstalente wie Marlene genau diese Gelegenheiten, um wichtige Kontakte zu knüpfen. Für die junge Deutsche steht jedenfalls fest: Coco ist für sie nicht nur ein Name im Business, sondern ein echtes Vorbild, das bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

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Imago GNTM-Star Marlene bei der "Ernstings Family Fashion Show" in Hamburg, 16. Juni 2026

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Getty Images Coco Rocha im Januar 2019

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ProSieben/Max Montgomery Kandidaten Marlene und Luis beim GNTM-Filmdreh