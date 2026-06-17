So bleibt Model Coco Rocha trotz Weltkarriere bodenständig

Supermodel Coco Rocha (37) zählt zu den bekanntesten Gesichtern der internationalen Modewelt – doch trotz ihrer jahrzehntelangen Karriere ist sie offenbar mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. Im Interview mit Promiflash verriet die 37-Jährige bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg, was ihr dabei geholfen hat. Ihr Geheimnis: ehrliche Menschen in ihrem Umfeld, die ihr auch mal die Wahrheit sagen, auch wenn sie das nicht immer gerne hört.

Coco erklärt, dass sie in der Modebranche immer wieder beobachtet, wie schnell aufgestiegene Stars von sogenannten "Ja-Sagern" umgeben werden – und dass das auf Dauer der Karriere schadet. "So sehr ich es auch hasse, wenn jemand sagt: 'Hey, du hast es falsch gemacht oder das ist nicht in Ordnung oder das ist nicht gut genug', ist es wichtig, den Wert eines 'Nein' zu hören und zu verstehen", so das Model. Deshalb schätze sie langfristig jemanden, der kein "Nein" scheut – auch nicht aus Angst vor Konsequenzen. "Ich glaube, das hat mir sehr geholfen, dass mein Team ehrlich zu mir war – mein Team, zu dem auch mein Mann gehört, es ist also auch eine sehr enge familiäre Beziehung. Das hat am meisten geholfen", betonte Coco gegenüber Promiflash.

Doch nicht nur ehrliches Feedback aus dem Team hält sie geerdet. Coco ist sich sicher, dass Erziehung und Charakter dabei auch eine entscheidende Rolle spielen: "Ich glaube, es hängt auch wirklich davon ab, wie man erzogen wurde. Als Mensch habe ich immer gedacht, dass Anstand fair ist und dass mich Freundlichkeit weiter bringt als schlechtes Benehmen." Das kanadische Model ist seit 2010 mit dem Kunsthändler James Conran verheiratet. Die beiden haben gemeinsam drei Kinder.

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Imago Coco Rocha bei der Ernsting’s Family Fashion Show 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg

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Imago Coco Rocha bei der Ernsting’s family Fashion Show 2026 im Empire Riverside Hotel, Hamburg

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Brian Ach/ Getty Images James Coran und Coco Rocha, 2018

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