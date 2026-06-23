Kylie Kelce verrät ihre Schlafroutine mit vier Kindern

Kylie Kelce (34) gibt in ihrem Podcast Einblicke in den Familienalltag mit vier Kindern – und dabei geht es ganz konkret ums Einschlafen. In einer Folge von "Not Gonna Lie with Kylie Kelce", die am 15. Juni veröffentlicht wurde, sprach die Ehefrau von NFL-Star Jason Kelce (38) über die Schlafrituale ihrer vier Töchter und verriet, wie unterschiedlich jede von ihnen das Durchschlafen erlernt hat. Die 34-Jährige betonte dabei, dass eine feste Routine für sie das A und O sei, damit abends alles reibungslos klappt. Ihre jüngste Tochter Finnley geht bereits 30 Minuten früher ins Bett als ihre Schwestern. So soll verhindert werden, dass sie den Trubel mitbekommt und unbedingt dabei sein möchte.

Besonders amüsant: Tochter Wyatt schlief mit etwa sieben Monaten zuverlässig durch, während ihre jüngere Schwester Elliotte sich bis fast neun Monate Zeit ließ und nachts noch regelmäßig einen kleinen Snack bekam. "Hätte ich sie früher abstillen sollen? Ja, wahrscheinlich. Aber das Mädchen hatte Babyfett, und ich liebe ein pummeliges Baby", sagte Kylie in ihrem Podcast mit einem Augenzwinkern. Abseits des Schlafs verriet sie, wie das Magazin People berichtet, wie sie und Jason das Thema Essen angehen: "Unsere Kinder kennen das Wort Nein. Sie respektieren das Wort Nein – meistens." Beim Abendessen werde viel darauf geachtet, dass die Mädchen zumindest alles probieren – aufessen müssen sie es aber nicht.

Kylie und Jason sind seit 2018 verheiratet und haben gemeinsam vier Töchter: Wyatt, Elliotte, Bennett und die jüngste Finnley. Kylie ist nicht nur als Mutter in der Öffentlichkeit präsent, sondern hat sich mit ihrem Podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" eine eigene Plattform aufgebaut, auf der sie regelmäßig offen über ihren Alltag spricht.

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IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter Wyatt