Kylie Kelces Tochter schafft, woran Kelce-Brüder scheiterten

Ihre Tochter Elliotte hat etwas geschafft, woran sowohl ihr Vater Jason Kelce als auch ihr Onkel Travis Kelce gescheitert sind – sie hat die Vorschule absolviert, ohne rausgeworfen zu werden! Das verriet Kylie Kelce jetzt in einer neuen Episode ihres Podcasts "Not Gonna Lie", in der sie Fragen ihrer Zuschauer beantwortete und dabei auch einen Blick auf die schulische Entwicklung ihrer Töchter warf. "Ellie hat es aus der Vorschule raus geschafft, ohne rausgeworfen zu werden – so wie ihr Vater und ihr Onkel", sagte die 34-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Die Podcasterin nutzte das Thema, um genauer über die so unterschiedlichen Persönlichkeiten ihrer Töchter zu sprechen. Die älteste Tochter Wyatt, die inzwischen zur Schule geht, sei völlig vernarrt in alles Akademische. "Wyatt liebt die Vorschule", erklärte Kylie und schwärmte von ihrem Wissensdurst. Ellie dagegen gehe mit Lernen etwas entspannter um. Sie sei neugierig, dränge aber nicht so sehr nach Informationen wie ihre große Schwester. Stattdessen sei die Fünfjährige vor allem eins: super gesellig. "Ellie will hingehen und sozial sein, und ich werde schockiert sein, wenn sie so lange auf ihrem Stuhl sitzen kann", meinte Kylie. Die Mutter ist jedoch überzeugt, dass der eigentliche Härtetest erst in zwei Jahren ansteht, wenn auch die jüngere Schwester Bennett das Vorschulalter erreicht.

Kylie und ihr Mann Jason, der im vergangenen Jahr seine NFL-Karriere nach 13 Jahren bei den Philadelphia Eagles beendet hat, sind gemeinsam Eltern von vier Töchtern: Wyatt, Elliotte, Bennett und der jüngsten Finnley. In ihrem Podcast spricht Kylie regelmäßig über das Leben mit vier Kindern und teilt dabei ehrliche Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Zum Beispiel darüber, wie es ist, Kinder mit geringem Altersabstand großzuziehen: "Sie lernen voneinander. Es ist so toll, Geschwister zu haben, die so nah beieinander sind", schwärmte sie.

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei der New Heights Party im Thriller Country Club in San Francisco, 04. Februar 2026

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Instagram / kykelce Elliotte, Tochter von Jason und Kylie Kelce

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)