Kylie Kelce erklärt witzige Kleiderpanne bei Preisverleihung

Bei der ESPN Sports Humanitarian Awards-Gala am 14. Juli sorgte Kylie Kelce (34) unfreiwillig für Gesprächsstoff – und zwar nicht wegen ihrer Rede. Wie unter anderem People berichtet, fiel Fans auf Fotos der Gala ein Reinigungsetikett an ihrem Kleid auf. Jetzt hat die vierfache Mutter und Frau von Ex-NFL-Star Jason Kelce (38) in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" die amüsante Geschichte hinter der modischen Panne enthüllt.

Wie Kylie in der Podcast-Episode vom 23. Juli erklärte, hatte sie das Kleid schon einmal getragen – nämlich für eine Abschlussrede an ihrer Universität vor rund drei Jahren. Für den erneuten Einsatz ließ sie es reinigen. Der Haken daran: Das Kleid besteht aus zwei Teilen – dem Kleid selbst und einem abnehmbaren Gürtel. "Anscheinend werden, wenn sich beim Reinigen Teile von deinen Kleidungsstücken lösen, alle Teile mit Etiketten versehen, damit sie nicht verloren gehen", erklärte sie. Das Etikett am Gürtel fiel ihr erst auf, als sie beim Abendessen die Hände in den Schoß legte. Zu ihrer Entschuldigung führte sie an: "Ich habe mich auf dem Rücksitz eines Autos umgezogen, und dann ist es schwer, so etwas auf dem Schoß zu sehen." Dass sie das Etikett vorher nicht bemerkt hatte, schreibt sie ihrem "Typ-B"-Wesen zu – sprich: Sie nimmt es mit Ordnung und Organisation eher locker.

Neben der Kleidergeschichte nutzte Kylie den Podcast-Auftritt auch, um ihrer frisch angetrauten Schwägerin Taylor Swift (36) und ihrem Bruder Travis Kelce (36) zu gratulieren. Das Paar hatte am 3. Juli in New York City geheiratet. "Ich möchte Tay und Trav gratulieren – es war magisch. Ich bin so glücklich für sie und liebe sie von ganzem Herzen", sagte Kylie. Zu weiteren Details der Hochzeit äußerte sie sich bewusst zurückhaltend: "Es war intim, unglaublich und voller Liebe – sowohl füreinander als auch von allen anderen für sie." Kylie betonte außerdem, dass Taylor schon seit einer Weile zur Familie gehöre – die Hochzeit habe das lediglich offiziell gemacht.

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Getty Images Kylie Kelce bei den 30. Webby Awards in New York City

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IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin

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Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce bei der Weltpremiere von "Kelce" in Philadelphia, präsentiert von Thursday Night Football