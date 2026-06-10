Nach vier Kindern: Kylie Kelce hadert mit ihrem Bauch

Vier Schwangerschaften hinterlassen Spuren – das macht Kylie Kelce (34) in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" mehr als deutlich. Die 34-Jährige sprach in der aktuellen Episode offen über ihre Unsicherheiten mit ihrem Körper nach den Geburten ihrer vier Töchter. Besonders ihr Bauchnabelpiercing bereitet ihr Kopfzerbrechen: "Es hat sich mit dem Rest meines Bauches gedehnt, während ich Menschen hergestellt habe, und ist nie wieder zurückgegangen. Es ist wirklich etwas, das mich so sehr stört", gestand sie. Gleichzeitig versuchte sie, sich selbst daran zu erinnern, was ihr Körper geleistet hat.

Generell sei das Anziehen nach der Geburt eine echte Herausforderung, so Kylie: "Es ist schwer, auf seinen Körper zu schauen, der nicht mehr wie der Körper aussieht, den man sein ganzes Leben hatte. Er hat sich dauerhaft verändert, und jetzt muss man herausfinden, wie man ihn nicht nur in normale Kleidung, sondern auch in Badeanzüge einkleidet." Dennoch appellierte sie an ihre Hörerinnen und Hörer, sich nicht von Badeanzügen den Sommer vermiesen zu lassen: "Wir müssen sanfter mit uns selbst sein und dürfen nicht zulassen, dass Badeanzüge uns davon abhalten, unsere Sommeraktivitäten zu genießen." Für ein Bikinicover des Magazins "Sports Illustrated" hat sie dabei übrigens keine Pläne: "Wenn ich es schon nicht mag, bekleidet fotografiert zu werden, werde ich es wahrscheinlich auch nicht mögen, unbekleidet fotografiert zu werden", stellte sie in einer früheren Podcast-Folge klar. Einen anderen Eingriff plant die vierfache Mutter hingegen sehr wohl: Wie sie ebenfalls in ihrem Podcast ankündigte, möchte sie sich nach den vier Geburten einer Brustvergrößerung unterziehen.

Kylie ist seit 2018 mit dem ehemaligen NFL-Profi Jason Kelce (38) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden vier Töchter: Wyatt, Elliotte, Bennett und die jüngste Tochter Finnley, die 2025 zur Welt kam. Seit Finnleys Geburt spricht Kylie in ihrem Podcast regelmäßig und unverblümt über ihren Alltag als Mutter sowie die körperlichen und emotionalen Veränderungen, die die Schwangerschaften mit sich gebracht haben.

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Getty Images Kylie Kelce, 2023

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Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

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Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce bei der Weltpremiere von "Kelce" in Philadelphia, präsentiert von Thursday Night Football