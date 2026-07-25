Kylie Kelce packt über Taylor Swift und Travis' Hochzeit aus

Lange wurde spekuliert, jetzt hat Kylie Kelce (34) endlich das Wort ergriffen: Die Ehefrau von NFL-Star Jason Kelce (38) hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" erstmals über die Hochzeit ihres Schwagers Travis Kelce (36) mit Popsängerin Taylor Swift (36) gesprochen. Am 3. Juli haben die beiden im Madison Square Garden in New York City geheiratet – und Kylie war natürlich dabei. "Herzlichen Glückwunsch an Tay und Trav", sagte sie in der aktuellen Folge des Podcasts. "Es war absolut magisch. Ich bin so glücklich für sie. Wir lieben sie beide so sehr."

Viele Details möchte Kylie allerdings nicht preisgeben. Das, so betont sie, sei Aufgabe der Frischvermählten selbst. "Alles andere könnt ihr bei Taylor und Travis nachfragen", sagte sie bestimmt. "Denn welche Details sie teilen möchten, können sie selbst teilen. Ansonsten war es intim und wunderschön und voller Liebe – sowohl füreinander als auch die Liebe aller anderen für sie." Für Kylie war die Trauung in erster Linie eine offizielle Bestätigung von dem, was längst schon gelebte Realität war: "Es war nur eine Formalie", erklärte sie, "denn Taylor ist schon seit geraumer Zeit Teil der Familie."

Auch Kylies Mann Jason schwärmte bereits von dem besonderen Abend. Gegenüber dem Reno Gazette Journal verriet er, dass ihre gemeinsamen Töchter als Blumenmädchen bei der Trauung dabei waren und den Abend zu "einem besonderen Ereignis für unsere ganze Familie" gemacht hätten. "Meine Töchter sind natürlich wunderbar", sagte er. "Sie sind bezaubernd, haben tolle Persönlichkeiten. Und Travis und Taylor lieben sie." Jason und Kylie sind selbst seit Jahren verheiratet und haben zusammen vier Kinder. Wie ernst Kylie das Thema Hochzeit nimmt, hatte sie bereits im April deutlich gemacht, als sie Fans in ihrem Podcast bat, aufzuhören, sie nach bevorstehenden Hochzeitsplänen zu fragen – noch bevor die Trauung überhaupt stattgefunden hatte.

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Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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Newspress / BACKGRID Kylie und Jason Kelce beim Cannes Lions Festival im Juni 2024