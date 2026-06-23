Laineys Vater-Tochter-Tanz hat eine süße Vorgeschichte

Lainey Wilson (34) blickt nun mit viel Liebe auf einen ganz besonderen Moment ihrer Hochzeit mit Devlin "Duck" Hodges zurück. Zum Vatertag teilte die Country-Sängerin jetzt ein Video ihres Vater-Tochter-Tanzes auf Instagram und verriet dabei, warum die Wahl des Songs für sie sofort feststand: "Ich habe 'Butterfly Kisses' bei meinem Kindergartenabschluss gesungen, also musste es natürlich auch mein Vater-Tochter-Tanz auf der Hochzeit sein." Zu dem Clip, der sie gemeinsam mit ihrem Vater Brian Wilson zeigt, schrieb sie liebevoll: "Frohen Vatertag, Deddy."

Die Songauswahl hat für die Musikerin also eine ganz persönliche Bedeutung. "Butterfly Kisses" erzählt die Geschichte eines Vaters, der seine Tochter vom Kindesalter bis zu ihrem Hochzeitstag begleitet. Umso passender war das Lied für den besonderen Tanz mit ihrem Vater während der Feier. Die Hochzeitszeremonie selbst fand bereits am 10. Mai am Fuße eines Wasserfalls in Tennessee statt. Lainey verriet dem Magazin Vogue zuvor, dass sie in einer weißen Pferdekutsche ankam und von ihrem Vater zum Altar geführt wurde: "Ich habe Duck noch nie so breit lächeln sehen wie in diesem Moment."

Lainey zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Stimmen der Countrymusik und feiert mit Hits wie "Watermelon Moonshine" große Erfolge. Doch mit Devlin scheint die Sängerin nun auch ihr privates Glück gefunden zu haben. Kurz nach der Trauung schwärmte das Paar im Gespräch mit Entertainment Tonight von dem besonderen Tag. "Es war genau das, was wir uns gewünscht hatten", verriet Lainey. "Ich meine, um ehrlich zu sein, waren unsere engsten Freunde und Familienmitglieder dort, und es war einfach eine Nacht, die wir nie vergessen werden. Wir denken, wir hatten die coolste Hochzeit aller Zeiten."

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Imago Lainey Wilson nimmt bei den 59. CMA Awards in Nashville den Preis als Female Vocalist of the Year entgegen

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Getty Images Brian Wilson, Musiker

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Getty Images Devlin "Duck" Hodges und Lainey Wilson bei der "Lainey Wilson: Keepin' Country Cool" Screening in Nashville