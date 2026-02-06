Lainey Wilson kündigt eine "besondere" Netflix-Doku an

Lainey Wilson (33) bringt ihre Geschichte zu Netflix – und lässt die Kameras ganz nah heran. In der Doku "Keepin' Country Cool" begleitet der Streamingdienst die Musikerin auf ihrer großen US-Tour 2025 und zeigt, wie parallel die Vorbereitungen für ihre Hochzeit anlaufen. Der Starttermin steht fest: Am 22. April 2026 geht das Projekt weltweit online. Die Sängerin, die mit Songs wie "Things a Man Oughta Know" und "Heart Like a Truck" durchgestartet ist, öffnet dafür Bühnen, Backstagebereiche und private Momente – mit dabei: Verlobter Devlin "Duck" Hodges.

Für Lainey ist das Projekt eine echte Herzenssache. Gegenüber Netflix schwärmt die Sängerin: "Ich könnte nicht aufgeregter sein, dass diese Doku auf Netflix laufen wird." Ihr sei es wichtig, zu zeigen, dass keine Träume zu groß seien und dass man mit Authentizität am weitesten komme. Regisseurin Amy Scott beschreibt die Zusammenarbeit als intime Reise: "Laineys Geschichte ist sehr persönlich, äußerst inspirierend und von Authentizität geprägt, und ich kann mir keine bessere Plattform vorstellen, um sie der Welt zu zeigen."

Privat läuft parallel der Countdown zur Hochzeit. Lainey und der ehemalige NFL-Quarterback Duck, der heute als Makler arbeitet, machten ihre Beziehung 2023 auf dem roten Teppich öffentlich und verkündeten zwei Jahre später die Verlobung. Details zur Feier hält die Country-Sängerin weitgehend zurück, hat aber durchblicken lassen, dass ein Jazz-Ensemble für Big-Band-Versionen ihrer Lieblingssongs sorgen soll und dass eine Cajun-Note an ihre Wurzeln in Louisiana erinnern wird. In Interviews erzählte die Musikerin jedoch zuletzt, wie schwer es fällt, zwischen Tourplänen und Terminen den perfekten Rahmen zu finden.

Getty Images Lainey Wilson im Juli 2024

Imago Lainey Wilson bei den 59th Annual CMA Awards in der Bridgestone Arena in Nashville, 2025

Getty Images Lainey Wilson und Devlin "Duck" Hodges, November 2024