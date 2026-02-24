Lainey Wilson schwärmt von Freundschaft mit Keith Urban

Lainey Wilson (33) hat offen über ihre enge Freundschaft mit Country-Kollege Keith Urban (58) gesprochen. In einem Interview in der australischen Today-Show verriet die Musikerin, dass sie regelmäßig bei ihm Rat zu Karriere- und Lebensfragen einholt. "Keith hat mir einige der besten Ratschläge gegeben, und jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche, hole ich dieses kleine Notizbuch auf meinem Handy raus und tippe alles auf, was er sagt, weil ich denke, dieser Mann steckt voller Weisheit", erzählte die Sängerin. Und weiter: "Und er hat offensichtlich etwas richtig gemacht, und es ist wichtig, auf Leute wie Keith Urban zu hören, die das alles schon erlebt haben."

Die beiden Country-Stars haben bereits mehrfach zusammengearbeitet und sind gemeinsam auf der Bühne gestanden. So nahmen sie 2024 den gemeinsamen Song "Go Home W U" auf und performten im November bei den Country Music Awards ihren Hit "Ring Finger". Gegenüber 9Honey schwärmte Lainey weiter von ihrer Verbindung zu Keith: "Keith Urban ist ein lieber Freund geworden. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe oder treffe, sagt er: 'Lass mich dir eine Ladung Weisheit mitgeben!'" Der Sänger gebe immer 190 Prozent und mache niemals halbe Sachen, erklärte sie. "Er wird weiterhin sein Talent teilen, bis er es nicht mehr kann", fügte die Country-Sängerin hinzu.

Während Keith im September 2025 nach fast 20 Jahren Ehe die Trennung von Nicole Kidman (58) bekanntgab, läuft es bei Lainey privat bestens. Die Musikerin ist mit dem ehemaligen NFL-Spieler Devlin Hodges verlobt, mit dem sie seit 2021 zusammen ist. Das Paar verkündete seine Verlobung im Februar 2025. Mit der Hochzeit haben es die beiden jedoch nicht eilig, wie Lainey gegenüber dem Magazin People verriet. "Ich muss Kleider anschauen gehen, oder ich muss mit jemandem über die Anfertigung eines Kleides sprechen", erklärte sie. Sie hoffe aber, dass ihr Zukünftiger beim Anblick von ihr am Hochzeitstag in Tränen ausbrechen werde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lainey Wilson und Keith Urban performen bei den 59th CMA Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban tritt beim CMA Fest 2025 im Nissan Stadium in Nashville auf

Anzeige Anzeige

Imago Lainey Wilson nimmt bei den 59. CMA Awards in Nashville den Preis als Female Vocalist of the Year entgegen