Lainey Wilson wünscht sich Rolle in "Yellowstone"-Spin-off

Als Country-Sängerin steht Lainey Wilson (33) aktuell an der Spitze. Doch ihre Karriere begann sie mit einer Nebenrolle in der Erfolgsserie "Yellowstone". Der Neo-Western ist zwar mittlerweile abgeschlossen, aber die Geschichten einzelner Charaktere werden in Spin-offs weitererzählt. Für Lainey wäre es eine große Ehre, in einer der Serien zurückkehren zu dürfen. Das machte sie auch schon Show-Erfinder Taylor Sheridan deutlich. "Ich habe Taylor Sheridan gesagt: 'Ruf mich an!' Aber wer weiß? Wir werden sehen. Daumen drücken", meint die Musikerin im Interview mit Entertainment Tonight am roten Teppich der Grammy-Verleihung. Welche Antwort der Regisseur gab, verriet sie nicht, aber ein klares Ja scheint sie nicht bekommen zu haben.

Fast drei Jahre ist Laineys Auftritt in "Yellowstone" jetzt her. Passend zu ihrer eigenen Karriere spielte sie die aufstrebende Country-Sängerin Abby. Auf einer Feier unterhält sie das Publikum mit ihrer Musik und lernt dabei den Cowboy Ryan (Ian Bohen) kennen. Mit dem Arbeiter der Dutton-Ranch beginnt sie eine Romanze, die aber nur kurz währt. Weil Ryan aber schließlich mit den anderen Cowboys nach Texas reist, um eine Rinderherde zu hüten, leidet die Beziehung. Am Ende der Staffel entscheidet Abby sich, ihre Romanze zu beenden und Montana zu verlassen, um ihre Musikkarriere voranzutreiben. Im späteren Verlauf ist zu sehen, dass Ryan ein Ticket für eines von Abbys Konzerten kauft, was bedeutet, dass er sie nicht vergessen hat.

Die Rolle in "Yellowstone" wird aber nicht Laineys letzte gewesen sein. Als Nächstes wird sie für die Verfilmung von Colleen Hoovers Roman "Erinnerungen an ihn" vor der Kamera stehen. Die Rolle stellt das Kinofilmdebüt der US-Amerikanerin dar. Für Lainey eine große Ehre, denn sie ist ein Fan der Autorin. "Das ist die erste Rolle, in der ich keine Musikerin spiele, was sich gut anfühlt. Ich wollte davon weg, und das haben wir geschafft. Ich kann es kaum erwarten, es wieder zu tun", schwärmt sie in dem Interview. Sie wolle der Berufsbezeichnung Schauspielerin gerecht werden, und diese Rolle sei ihre Gelegenheit gewesen.

Getty Images Lainey Wilson im Juli 2024

Imago Ian Bohen in "Yellowstone"

Imago Lainey Wilson bei den 59. CMA Awards in der Bridgestone Arena in Nashville, 2025