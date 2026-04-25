Steiniger Weg: So schwer war Lainey Wilsons Karrierebeginn

Von der Kleinstadt-Bühne zur Grammy-Gewinnerin: Lainey Wilson (33) hat einen langen Weg hinter sich. Aufgewachsen in Baskin, Louisiana – einem Ort mit gerade einmal rund 180 Einwohnern – hatte die Countrysängerin ihren ersten bezahlten Auftritt im Alter von knapp zehn Jahren bei der Eröffnung eines lokalen Supermarkts. Ihr Honorar damals: 20 Dollar (umgerechnet 17 Euro). Diesen Schein hat sie bis heute aufbewahrt. Gegenüber Bild erklärte sie: "Ich habe den Schein immer noch. Ich habe ihn nie ausgegeben. Auch wenn es Zeiten gab, in denen ich kaum Geld hatte, um mir einen Burger zu kaufen. Er ist mein Glücksbringer und meine Erinnerung an einen steinigen Weg." In einer neuen Netflix-Dokumentation mit dem Titel "Lainey Wilson: Keepin' Country Cool" gewährt die 33-Jährige nun intime Einblicke in ihr Leben.

Dass der Aufstieg alles andere als einfach war, macht Lainey, die mit Keith Urban (58) schon lange gut befreundet ist, im Interview mit Bild mehr als deutlich. 2011 zog sie in die Nähe von Nashville – und lebte dort drei Jahre lang in einem Wohnwagen, um nah an den berühmten Clubs und Studios zu sein. "Ich habe mich von Auftritt zu Auftritt gekämpft. In der Stadt haben sie mich das 'Camper Trailer Girl' genannt", erinnerte sie sich und ergänzte: "Es gab Momente, da wollte ich aufgeben. Dann habe ich Songs darüber geschrieben." Ihren Durchbruch feierte sie schließlich mit dem Album "Whirlwind" aus dem Jahr 2024, das ihr unter anderem einen Grammy einbrachte. Den langen Weg dahin fasst sie selbst treffend zusammen: "Der Erfolg über Nacht war eine Angelegenheit, die sich über 14 Jahre hinzog. Es war also eine ziemlich lange und an vielen Stellen auch düstere Nacht."

Privat läuft es für die Countrykünstlerin, die zeitweise mit drei Therapeuten zusammengearbeitet hat, ebenfalls gut. Seit 2021 ist sie mit dem Ex-NFL-Spieler Devlin Hodges liiert und mittlerweile auch mit ihm verlobt. Ihren Wurzeln ist sie trotz aller Veränderungen treu geblieben. Auf die Frage, ob Geld und Ruhm sie verändert hätten, antwortet sie gegenüber der Zeitung: "Ich spüre, dass sich mein Leben komplett verändert hat, aber ich habe zum Glück das Gefühl, dass ich mich überhaupt nicht verändert habe." Dass ihr Heimatgefühl weniger mit materiellem Besitz als mit Menschen zusammenhängt, macht sie ebenfalls deutlich: "Für mich ging es um Gemeinschaft. Und um die Menschen, die an deinen guten und schlechten Tagen einfach da sein werden."

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Getty Images Lainey Wilson im Juli 2024

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Getty Images Lainey Wilson und Keith Urban performen bei den 59th CMA Awards

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Imago Lainey Wilson nimmt bei den 59. CMA Awards in Nashville den Preis als Female Vocalist of the Year entgegen