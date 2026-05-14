Romantische Hochzeit: Sängerin Lainey Wilson hat Ja gesagt

Country-Sängerin Lainey Wilson (33) und ihr langjähriger Partner Devlin "Duck" Hodges haben geheiratet! Am 10. Mai 2026 gaben sich die beiden in einer traumhaften Zeremonie auf einem Kopfsteinpflastervorsprung am Fuß eines Wasserfalls das Jawort – umgeben von Familie und engen Freunden. Als Hochzeitsort hatten sie sich die Ruskin Cave im US-amerikanischen Dickson im Bundesstaat Tennessee ausgesucht. Lainey kam dabei in einer weißen, von Pferden gezogenen Kutsche an und wurde von ihrem Vater zum Altar geführt, wo Duck bereits auf sie wartete. Die Trauung wurde von Laineys Freund und Mentor Wes Williams geleitet. Wie das Magazin People berichtet, teilte das Paar während der Zeremonie auch gemeinsam das Abendmahl.

Nach dem feierlichen Jawort spielte die New-Orleans-Band Rebirth Brass Band auf und führte alle Gäste mit einem sogenannten Second-Line-Marsch zum Sektempfang – ein musikalischer Brauch, der seine Wurzeln in New Orleans hat. Dabei erklang als erster Song für das frisch vermählte Paar "Where Is My Husband!" von Raye. Beim anschließenden Empfang in der Höhle sprach Laineys Mutter das Tischgebet. "Unsere Familie und Freunde wissen, wie man feiert, und die Tanzfläche war die ganze Nacht voll", erinnert sich die Sängerin. Den Abend ließen die beiden stilvoll ausklingen: Hand in Hand folgten sie der Band durch eine Reihe von Wunderkerzen, stiegen in einen alten weißen Ford Truck und fuhren davon. "Ich habe Duck noch nie so groß lächeln sehen wie in diesem Moment", schwärmt Lainey gegenüber People. "Es hat sich so aufregend angefühlt, dieses neue Kapitel – die Ehe – zu beginnen."

Lainey und Duck lernten sich 2021 bei einem Blind Date kennen. Nach einem Abendessen und einem Abstecher in ein Honkytonk in Nashville waren die beiden kaum noch voneinander zu trennen. Im Februar 2025 machte Duck dann Nägel mit Köpfen und verlobte sich auf dem berühmten Anwesen des legendären Country-Sängers George Jones (†81) in Franklin, Tennessee. "Wir lieben George Jones, und er wusste, dass es mir viel bedeuten würde, genau dort auf Georges Veranda einen Antrag zu bekommen", so die Musikerin. Für ihre Hochzeit entwarf das Oscar-de-la-Renta-Team gemeinsam mit Laineys Stylistin ein maßgefertigtes Kleid – verziert mit kleinen japanischen Kirschblüten. "Die Kirschblüte steht dafür, im Moment zu leben, und genau das haben wir getan", erklärt sie.

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Getty Images Lainey Wilson im Juli 2024

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Getty Images Devlin "Duck" Hodges und Lainey Wilson bei der "Lainey Wilson: Keepin' Country Cool" Screening in Nashville

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Getty Images Lainey Wilson bei ihrem Auftritt bei den 60th Academy of Country Music Awards in Frisco, Texas, 2025