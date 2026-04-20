Lainey Wilson beschäftigte drei Therapeuten gleichzeitig

Lainey Wilson (33) hat sich in einem Interview mit dem Magazin People sehr offen über ihre mentale Gesundheit geäußert. Die Countrysängerin berichtet darin, dass sie zeitweise sogar mit drei Therapeuten gleichzeitig zusammengearbeitet hat – darunter einen speziell für berufliche Angelegenheiten. Außerdem spricht sie über eine schwere Phase in ihrer Karriere, in der sie unter Angststörungen, Burnout und einer tagelangen Panikattacke litt. Ihre Geschichte verarbeitet sie nun auch in der Netflix-Dokumentation "Lainey Wilson: Keepin' Country Cool", die ab dem 22. April zu sehen ist.

Der Auslöser für die Panikattacke war eine intensive Radiotour im Jahr 2019, bei der Lainey alle Radiostationen des Landes besuchte, um ihre Musik vorzustellen. "Nach vier Monaten, in denen ich all diese verschiedenen Radiostationen besuchte, war ich einfach erschöpft und ausgebrannt davon, ständig präsent sein zu müssen", erinnert sie sich im Gespräch mit People und ergänzt: "Ich wollte mich zu einem kleinen Ball zusammenrollen und die Welt völlig ausblenden." Geholfen habe ihr schließlich ein Rat von Reba McEntire: "Wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr kann, tue ich es für jemand anderen", zitiert sie die Countrylegende. Eine ihrer Therapeutinnen unterstützt Lainey speziell dabei, im beruflichen Umfeld klar zu kommunizieren und Grenzen zu setzen. "Sie bringt mir bei, wie man einen Punkt vermittelt, mit einer kleinen Schleife obendrauf", erklärt die Musikerin. Mit ihrer Offenheit möchte sie andere dazu ermutigen, ebenfalls um Hilfe zu bitten: "Sprich es aus, wenn es dir nicht gut geht, denn höchstwahrscheinlich gibt es Menschen um dich herum, die dir helfen können."

Lainey wuchs im US-Bundesstaat Louisiana auf und zog mit 19 Jahren in einem Campinganhänger nach Nashville, wo sie fast ein Jahrzehnt lang hart für ihren Durchbruch arbeitete. 2018 unterschrieb sie schließlich ihren ersten Vertrag bei einem großen Label. Heute ist sie eine der erfolgreichsten Countrystimmen ihrer Generation – trotzdem betont sie, dass Preise und Auszeichnungen sie nicht als Person definieren sollen. "Trophäen und Auszeichnungen sind Dinge, die mit Erfolg einhergehen, aber sie können mich nicht als Person definieren, denn dann verliere ich das Gefühl dafür, wer ich bin", sagt sie gegenüber People.

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Imago Lainey Wilson bei den 59. CMA Awards in der Bridgestone Arena in Nashville, 2025

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Getty Images Lainey Wilson im Spotify House beim CMA Fest 2025

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Getty Images Lainey Wilson bei den ACM Awards 2025