Hat Simon Cowell heimlich seine Verlobte Lauren geheiratet?

Simon Cowell (66) und Lauren Silverman (48) sorgen aktuell für Aufsehen: Gerüchten zufolge könnten die beiden längst den Bund der Ehe geschlossen haben. Lauren ist die Mutter von Simons elfjährigem Sohn Eric und hat ihren alten Instagram-Account gelöscht und sich einen neuen angelegt. Auf diesem privaten Profil verwendet sie offenbar den Nachnamen Cowell. Dass es sich um ihren offiziellen Account handelt, scheint durch die Followerschaft bestätigt – unter den Abonnenten ist auch ihre Freundin Lauren Sánchez (55). Fotos von Lauren, die vor wenigen Tagen aufgenommen wurden, zeigen jedoch, dass sie lediglich ihren Verlobungsring trägt.

Den funkelnden Diamantring hatte Simon seiner Langzeitpartnerin 2021 bei seinem Antrag überreicht. Seitdem warten Fans gespannt auf den großen Tag, der bisher nicht offiziell verkündet wurde. Das Magazin Hello! spekuliert, dass möglicherweise bald mehr Licht ins Dunkel kommt: Simons neue Netflix-Dokumentation könnte die heiß diskutierte Frage klären. Bislang schweigen beide jedoch zu den Gerüchten. Auch Anfragen der Daily Mail wurden von Simons Sprecher bislang unbeantwortet gelassen.

Schon vor zwei Monaten machte Simon mit einem seltenen Einblick in sein Familienleben Schlagzeilen. Der Juror postete damals ein herzliches Foto von sich und Eric backstage bei America's Got Talent. Vater und Sohn strahlten in die Kamera, während der Elfjährige seinen Arm liebevoll um seinen Papa legte. Natürlich mit von der Partie: Chihuahua Daisy. "Alle sind glücklich", schrieb Simon zu dem gemeinsamen Bild auf Instagram. Die Fans zeigten sich begeistert und feierten die familiäre Seite der TV-Legende.

Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman, 2019

IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024

Instagram / simoncowell Simon Cowell mit seinem Sohn Eric