Logan Lerman heiratet seine langjährige Liebe Ana Corrigan

Schauspieler Logan Lerman (34) hat jetzt seine langjährige Freundin Ana Corrigan geheiratet! Das Paar gab sich am vergangenen Wochenende in Los Angeles im kleinen Kreis das Jawort, wie Quellen gegenüber JustJared bestätigten. Öffentlich bekannt wurde die freudige Nachricht jedoch durch Drehbuchautorin Kirsten Smith, die ein Foto der Feier in ihrer Instagram-Story teilte. Darauf ist sie Seite an Seite mit dem frischgebackenen Ehemann zu sehen. "Mr. und Mrs. Logie haben geheiratet, und das ist irgendwie das am wenigsten verschwommene Foto, das ich von der gesamten Nacht habe", schrieb sie dazu – ergänzt um ein Ring- und ein Konfetti-Emoji. Außerdem fügte sie hinzu: "Herzlichen Glückwunsch, Ana und Logan."

Kirsten, die als Autorin hinter Kultfilmen wie "Legally Blonde" und "10 Things I Hate About You" steckt, war also hautnah dabei, als das Paar seinen großen Tag feierte. Wann genau Ana und Logan sich kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Ana teilte jedoch im Januar 2020 ihren ersten gemeinsamen Instagram-Post mit Logan – anlässlich seines Geburtstags. Im November 2023 folgte dann die Verlobung.

Den Heiratsantrag schilderte Logan im vergangenen Jahr in einer Talkshow-Runde bei der Tonight Show auf amüsante Weise. Er habe keinen konkreten Plan gehabt und dann kurzentschlossen einen Bootsausflug im Central Park vorgeschlagen. "Ich war schrecklich", gab er über seine Ruderkünste zu. Letztendlich habe Ana das Ruder übernommen und ihn zu einer ruhigen Ecke des Sees gerudert. "Und dann stellte ich die Frage. Es war großartig. Es lief wirklich gut", so Logan. Der Schauspieler wurde 1992 in Los Angeles geboren und wurde einem breiten Publikum durch seine Rolle als Percy Jackson in der gleichnamigen Filmreihe bekannt.

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Getty Images Ana Corrigan und Logan Lerman auf der Pariser Fashion Week, März 2026

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Instagram / kiwilovesyou Logan Lerman mit Kirsten Smith, Juni 2026

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Instagram / analuisacorrigan Logan Lerman und seine Verlobte Ana Corrigan