Logan Lerman ergattert "Only Murders in the Building"-Rolle

Logan Lerman (33), bekannt aus der Serie "Hunters" und den "Percy Jackson"-Filmen, hat sich eine neue TV-Rolle gesichert. Der Schauspieler wird in der fünften Staffel der erfolgreichen Serie Only Murders in the Building mitspielen, wie das Magazin Variety berichtet. Die Serie, die von Steve Martin (79), Martin Short (75) und Selena Gomez (32) getragen wird, folgt einer Gruppe von Hobbydetektiven, die im fiktiven Arconia-Wohnkomplex in New York City Verbrechen aufklären. Neben Logan wird auch Comedian Keegan-Michael Key (54) in der neuen Staffel auftreten. Über die Rollen der Neuzugänge ist jedoch noch nichts bekannt.

Die Dreharbeiten für die neue Staffel sind bereits in vollem Gange, und das bestehende Ensemble wird ebenfalls zurückkehren. Neben den Hauptfiguren sind auch bekannte Schauspieler wie Meryl Streep (75), Téa Leoni und Amy Ryan wieder mit von der Partie. Weitere Charaktere, darunter Lester, Howard Morris und Detective Williams, werden ebenfalls wieder auftauchen. Wie die neuen Figuren in die Geschichte eingebunden werden und welcher zentrale Mord den Auftakt der Staffel bildet, bleibt vorerst ein Geheimnis. Für Logan stellt dies einen weiteren bedeutenden Meilenstein in seiner Karriere dar, die nach seinem Durchbruch in "Percy Jackson – Diebe im Olymp" eine beeindruckende Entwicklung genommen hat.

Logans Name ist seit Jahren mit herausragenden Rollen in Film und Fernsehen verbunden. Nach "Percy Jackson" war er unter anderem in "Vielleicht lieber morgen" an der Seite von Emma Watson (35) und im Kriegsdrama "Herz aus Stahl" mit Brad Pitt (61) zu sehen. Privat gibt sich der Schauspieler eher zurückhaltend, doch seine Bodenständigkeit und natürliche Art machen ihn zu einem sympathischen Gesprächspartner in Interviews. Auch sein Engagement in Serien wie "Hunters", wo er an der Seite von Al Pacino (84) spielte, unterstreicht seine Entscheidung, nur Projekte mit Substanz zu wählen. Fans dürfen gespannt sein, wie er in "Only Murders in the Building" frischen Wind in die ohnehin bereits kultige Serie bringen wird.

Getty Images Logan Lerman bei der "Hunters"-Premiere in L.A. im Februar 2020

Getty Images Al Pacino, Logan Lerman und Jerrika Hinton bei der "Hunters"-Premiere in Pasadena im Januar 2020

