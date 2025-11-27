Logan Lerman begeistert als Tennis-Ass in Kalifornien

Logan Lerman (33) wurde am Dienstag, den 25. November, auf einem Tennisplatz in Los Feliz, Kalifornien, gesichtet. Der Schauspieler, bekannt aus zahlreichen Film- und Serienprojekten, zeigte sich in sportlicher Höchstform - zu sehen auf Just Jared - und genoss sichtlich die sonnige Atmosphäre. Gekleidet in eine Baseballkappe, ein schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Shorts und blaue Tennisschuhe gab Logan eine beeindruckende Figur ab, während er konzentriert die Tennisbälle über das Netz schmetterte. Der 33-Jährige schien vollkommen in das schnelle Spiel vertieft und mit voller Energie bei der Sache zu sein. Wer ihn dabei begleitete, ist nicht bekannt.

Neben seinen Ausflügen auf den Tennisplatz ist Logan aktuell auch beruflich gut im Rennen. Sein neuester Film "Oh, Hi!", ein romantischer Thriller mit Molly Gordon (29) in der weiblichen Hauptrolle, wird derzeit auf Netflix gestreamt. Außerdem übernahm Logan in diesem Jahr eine wiederkehrende Rolle in der beliebten Serie Only Murders in the Building. Auch anderweitig war er zu sehen: Im Musikvideo zum Song "Down to Be Wrong" von Haim spielte er eine Hauptrolle. Frühere Auftritte im Tennissport gab es bereits, etwa im Juli, als er oberkörperfrei auf dem Tennisplatz gesichtet wurde.

Die Öffentlichkeit scheut der Schauspieler, bekannt unter anderem aus der Percy-Jackson-Reihe, auch für weniger sportliche Unternehmungen keinesfalls. Gemeinsam mit Freunden und seiner Verlobten, Ana Corrigan, war Logan an Halloween zuletzt als Muppets verkleidet unterwegs. Ein lockerer Typ, für den Bescheidenheit kein Fremdwort scheint. Wer mit Lerman arbeitet, beschreibt ihn häufig als zurückhaltend und präzise. Mit dieser feinen Mischung aus Talent, Charisma und Bodenständigkeit begeistert Logan seine Fans auch weiterhin, ob auf dem Tennisplatz oder der Leinwand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Logan Lerman bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / loganlerman Logan Lerman und seine Verlobte Ana, Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Logan Lerman bei der Premiere von "Bullet Train"