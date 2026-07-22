Logan Lerman und seine Ana teilen Bilder von ihrer Hochzeit

Logan Lerman (34) und seine langjährige Freundin Ana Corrigan haben jetzt die ersten Eindrücke ihrer Hochzeit geteilt – und die Fotos zeigen eine ganz intime Feier. Im Juni 2026 gaben sich die beiden in Los Angeles das Jawort, und zwar im eigenen Garten. "Wir haben letzten Monat in unserem Hinterhof geheiratet, und es war perfekt. Ich liebe dich, Logie", schrieb Ana zu ihrem Instagram-Post. Auch Logan meldete sich mit einem Foto zu Wort und kommentierte es schlicht mit den Worten: "Die Liebe meines Lebens." Zahlreiche prominente Freunde wie Joey King (26), Lily Collins (37), Kaitlyn Dever (29) und Zoey Deutch (31) gratulierten dem frisch gebackenen Ehepaar in den Kommentaren.

Bekannt geworden war die Neuigkeit zunächst durch die Drehbuchautorin Kirsten Smith, die ein Bild von der Feier in ihren Storys geteilt hatte. "Mr. & Mrs. Logie haben geheiratet, und das ist irgendwie das am wenigsten unscharfe Foto, das ich von der ganzen Nacht habe", schrieb sie dazu. Beim Thema Outfits setzte Logan auf ein elegantes Ensemble von Saint Laurent: ein einreihiges Smokingjackett, ein Hemd aus Baumwollpopelin, eine breite Krawatte aus Seidenjacquard sowie schmal geschnittene Hosen aus Schurwolle. Ana trug ein trägerloses Kleid mit langer Schleppe, der Designer ist bislang nicht bekannt.

Besonders berührend: Ana widmete ihren Brautstrauß ihrem Vater, der 2014 verstorben ist. Sie befestigte sein Foto daran und schrieb in ihren Instagram-Storys: "Papa ist am Ende doch mit mir gegangen." Logan wurde einem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle als Percy Jackson in der gleichnamigen Filmreihe bekannt, die ab 2010 in die Kinos kam. Der Schauspieler wurde am 19. Januar 1992 in Beverly Hills geboren und feierte zuletzt auch mit der Serie "Hunters" bei Amazon weitere Erfolge.

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Getty Images Ana Corrigan mit Logan Lerman bei der Premiere von "We Were The Lucky Ones", März 2024

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Instagram / kiwilovesyou Logan Lerman mit Kirsten Smith, Juni 2026

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Disney Brandon T. Jackson, Logan Lerman und Alexandra Daddario in "Percy Jackson – Diebe im Olymp", 2010