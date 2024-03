Logan Lerman machte Freundin im Central Park den Antrag

Logan Lerman (32) suchte einen speziellen Ort für diesen besonderen Moment aus. Im vergangenen November überraschten der Schauspieler und seine Freundin ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Er und Ana Corrigan haben sich verlobt. Viel ist über die Beziehung der beiden nicht bekannt. Überraschend offen zeigte sich der "We Were the Lucky Ones"-Darsteller in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" – denn da sprach er über den Heiratsantrag. "Ich war in New York, ich hatte keinen Plan. Als ich hier ankam, wurde mir klar, dass ich etwas Privatsphäre brauchte, aber es gab keine Privatsphäre in New York", erinnerte sich Logan.

Logan und Ana waren schließlich im Central Park, als der 32-Jährige ihr den Antrag machen wollte. "Sie ruderte uns zu einem ruhigen Teil des Sees und ich stellte ihr die Frage", verriet der US-Amerikaner. So habe er sich auf einem Ruderboot in dem wohl bekanntesten Park der Welt dazu entschieden, vor seiner Ana auf die Knie zu gehen und um ihre Hand anzuhalten. Mit Humor erzählte Logan, dass nicht er das Ruder an sich gerissen hatte – seine Verlobte war diejenige, die die Kontrolle über das Boot hatte.

Vor seinem Auftritt bei Jimmy Kimmel (56) zeigte sich Logan an der Seite seiner zukünftigen Ehefrau. Die beiden sorgten bei der Premiere seiner neuen Serie für einen seltenen Pärchenmoment: Ana und ihr Verlobter posierten entspannt nebeneinander auf dem Red Carpet in Los Angeles. Die Turteltauben stimmten sogar ihre Looks aufeinander ab.

