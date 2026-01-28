Joey King und Logan Lerman genießen Doppel-Date mit Partnern

Hollywood unter sich beim Gassi-Date: Joey King (26) und Logan Lerman (34) wurden am Samstag in Los Angeles bei einem entspannten Spaziergang gesichtet – und zwar als Doppeldate mit ihren Partnern. Mit von der Partie waren Joeys Ehemann Steven Piet (41), der die gemeinsame Hündin Fable an der Leine führte, sowie Logans Verlobte Ana Corrigan, die Vierbeiner Lou ausführte, wie Fotos von Just Jared zeigen. Die ehemaligen Co-Stars aus der Hulu-Serie "We Were the Lucky Ones" nutzten das Wochenende für eine lockere Runde an der frischen Luft, lachten viel und wirkten sichtlich vertraut. Ein privater Ausflug, der zeigt, dass sich die Serienkollegen auch abseits des Sets bestens verstehen.

Die Freundesrunde hat einiges zu feiern: "We Were the Lucky Ones" lief Anfang 2024 bei Hulu und wurde für die Critics’ Choice Awards in der Kategorie Beste Miniserie nominiert. Auf Rotten Tomatoes hält die Serie starke 94 Prozent – ein Wert, der die Zuschauer- und Kritikerliebe gleichermaßen widerspiegelt. Schon vor ein paar Monaten hatte die Clique mit einem gemeinsamen Halloween-Kostüm für Aufmerksamkeit gesorgt und damit ihre Teamchemie demonstriert. Nun also das Wiedersehen im Alltag: zwei Paare, zwei Hunde, ein unkomplizierter Stadtbummel, der den Serienerfolg mit einem echten Freundschaftsmoment verbindet.

Bereits vor zwei Jahren gab es für den Schauspieler und Ana einen ganz besonderen Moment: In der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erzählte Logan offen von seinem Heiratsantrag im Central Park. "Ich war in New York, ich hatte keinen Plan. Als ich hier ankam, wurde mir klar, dass ich etwas Privatsphäre brauchte, aber es gab keine Privatsphäre in New York", berichtete er damals. Am Ende wurde es eine romantische Bootsfahrt. "Sie ruderte uns zu einem ruhigen Teil des Sees und ich stellte ihr die Frage", verriet Logan. Besonders charmant: Nicht der Filmstar steuerte das Boot, sondern seine Verlobte übernahm die Kontrolle.

Getty Images Joey King und Logan Lerman bei den Critics Choice Awards 2025 in Santa Monica, Februar 2025

Getty Images Joey King und Steven Piet bei der New Yorker Premiere von Hulus "Murdaugh: Death In The Family" am 13. Oktober 2025

Getty Images Ana Corrigan mit Logan Lerman bei der Premiere von "We Were The Lucky Ones", März 2024

