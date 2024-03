Seltener Paarauftritt: Logan Lerman mit Ana auf Red Carpet

Logan Lerman (32) zeigt sich mit seiner Verlobten! Der Schauspieler und Ana Corrigan sind seit einigen Jahren ein Paar, gemeinsame Auftritte sind jedoch eine echte Seltenheit. Doch bei der Premiere der Serie "We Were the Lucky Ones", in der Logan mitspielt, machten sie eine Ausnahme. Die beiden posierten für die Fotografen gemeinsam auf dem Red Carpet in Los Angeles. Ana und ihr berühmter Partner entschieden sich für abgestimmte Looks: Sie trug ein schlichtes, schwarzes Kleid. Und Percy kam in einem dunkelgrauen Mantel mit farbgleicher Hose – darunter blitzte ein silbernes Seidenhemd hervor.

Im November 2023 wurde bekannt, dass Logan seiner Liebsten einen Antrag gemacht hat. Auf ihrem Instagram-Profil verkündete Ana, dass der "Percy Jackson"-Darsteller ihr die Frage aller Fragen gestellt hatte. "Für euch heiße ich Mrs. Logie", schrieb sie unter einige Aufnahmen. Ein Bild zeigt das Pärchen in einem Fotoautomaten. Doch genauso wie ihre Beziehung halten Percy und Ana auch ihre Verlobung privat und teilen keine weiteren Details zu dem Antrag.

Ihr Liebesglück wollen sie weitestgehend für sich behalten und genießen die Zeit stattdessen mit anderen Promi-Paaren: Denn vergangenes Silvester feierten Logan und Ana mit dem Co-Star des 32-Jährigen. Joey King (24), ihr Mann Steven Piet und die anderen zwei Turteltauben läuteten den Jahreswechsel gemeinsam ein. Logan und die 24-Jährige scheinen sich nicht nur beruflich zu verstehen, sondern kommen auch abseits der Kinoleinwand ziemlich gut miteinander klar!

Instagram / analuisacorrigan Logan Lerman und seine Freundin Ana Corrigan

Getty Images Joey King und Logan Lerman bei der Premiere von "We Were The Lucky Ones", März 2024

