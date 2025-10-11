Logan Lerman legt Bett-Geständnis zu "Percy Jackson" ab

Logan Lerman (33), bekannt aus den "Percy Jackson"-Filmen, sorgte bei einem Interview für reichlich Lacher, als er zu einer etwas pikanten Frage Stellung nahm. Auf die Frage, wie er reagieren würde, wenn jemand im Schlafzimmer den Namen seiner berühmten Filmrolle verwenden wolle, antwortete der Schauspieler mit einem Lächeln: "Ich würde es lieben. Persönlich würde ich das wirklich lustig finden." Dieses unerwartet offene und humorvolle Geständnis geschah während einer Folge der Show "Blind Date", in der Logan mit der Chefredakteurin von Cosmopolitan, Willa Bennett, an einem inszenierten Abendessen teilnahm.

In derselben Unterhaltung gab der Schauspieler preis, dass sein letztes erstes Date mittlerweile sechs Jahre zurückliegt. Logan, der im Film als Sohn des griechischen Gottes Poseidon fantastische Abenteuer erlebt, machte 2022 sein Red-Carpet-Debüt mit seiner Partnerin Analuisa Corrigan bei der Premiere von "Bullet Train". Das Paar ist seit 2020 liiert, und Logan verriet, dass er ihr im Jahr darauf in einem Ruderboot im Central Park einen romantischen Heiratsantrag machte. Neben persönlichen Einblicken sprach Logan auch über seine Erfahrungen mit den Cast-Mitgliedern der neuen "Percy Jackson"-Serie auf Disney+.

Die Rolle des Percy Jackson ist für Logan zweifellos eine prägende Erfahrung gewesen. Der erste Film, "Percy Jackson – Diebe im Olymp", brachte 2010 den Startschuss für die Abenteuer des jungen Halbgottes, und zwei Jahre später folgte die Fortsetzung "Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen". Auch wenn Logan in der neuen Disney+-Serie nicht dabei ist, ließ der Schauspieler im Januar anklingen, dass er durchaus offen dafür wäre: "Bisher gab es noch kein Gespräch – aber warum eigentlich nicht?" Abseits der Leinwand präsentiert er sich mit Humor und Offenheit, was ihn nicht nur zu einem talentierten Schauspieler, sondern auch zu einem Sympathieträger macht.

Getty Images Logan Lerman, Schauspieler

Instagram / loganlerman Logan Lerman und seine Verlobte Ana, Dezember 2021

Disney Brandon T. Jackson, Logan Lerman und Alexandra Daddario in "Percy Jackson – Diebe im Olymp", 2010