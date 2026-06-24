Logan Lerman zeigt Ehering bei erstem Auftritt nach Hochzeit

Wenige Tage nach seiner Hochzeit mit Ana Corrigan ist Logan Lerman (34) jetzt erstmals in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Dabei war zum ersten Mal auch ein Blick auf seinen Ehering zu erhaschen. Am Montagabend wurde der Schauspieler beim Verlassen des bekannten Promirestaurants Craig's in West Hollywood gesichtet. An seiner linken Hand war der neue Schmuck gut zu erkennen. Der 34-Jährige hatte sich erst kurz zuvor in Los Angeles im kleinen Kreis mit seiner langjährigen Freundin das Jawort gegeben.

Über die Hochzeitsfeier selbst ist bislang noch wenig bekannt. Dass die Trauung stattgefunden hat, wurde öffentlich, als Gast Kirsten Smith ein Foto aus der Nacht in ihrer Instagram-Story teilte. Die Drehbuchautorin – bekannt für Filme wie "Natürlich Blond", "10 Dinge, die ich an dir hasse" und "Ella – Verflixt & zauberhaft" – postete ein Bild von sich und Logan. "Mr. und Mrs. Logie haben geheiratet, und das ist irgendwie das am wenigsten verschwommene Foto, das ich von der gesamten Nacht habe", schrieb sie dazu. Sie ergänzte mit einem Ring- und einem Konfetti-Emoji.

Logan und Ana führen ihre Beziehung weitgehend abseits des großen Rampenlichts. Bekannt ist, dass die Künstlerin im Januar 2020 erstmals ein gemeinsames Foto mit dem Schauspieler veröffentlichte und ihm damit zum Geburtstag gratulierte. Im Herbst 2023 folgte dann die Verlobung, die das Paar ebenfalls publik machte. Später erzählte Logan in der US-Talkshow "The Tonight Show" von seinem Antrag und gab dabei einen seltenen Einblick in sein Liebesleben. Seitdem begleiten Fans die Liebesgeschichte der beiden vor allem über kleine Social-Media-Momente und vereinzelte Auftritte.

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Getty Images Logan Lerman bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles

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Instagram / kiwilovesyou Logan Lerman mit Kirsten Smith, Juni 2026

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Getty Images Ana Corrigan und Logan Lerman auf der Pariser Fashion Week, März 2026

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