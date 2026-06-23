Madonna enthüllt: So will sie ihre seelischen Narben heilen

Im Gespräch mit dem Magazin Interview hat Madonna (67) offen über Verluste, Familientraurigkeit und einen ganz besonderen gemeinsamen Moment mit ihrer ältesten Tochter Lourdes Leon (29) gesprochen. Die Sängerin verriet, dass Lourdes, die auch unter dem Spitznamen "Lola" bekannt ist, auf sie zugekommen sei – mit dem Vorschlag, gemeinsam einen Song zu schreiben. Nicht aus musikalischen Gründen allein, sondern mit einem sehr persönlichen Ziel: "Sie sprach mich darauf an, einen Song gemeinsam zu schreiben, als eine Möglichkeit, unsere Beziehung zu heilen. Es war ein wirklich wichtiger Moment, und er hat die Idee gefestigt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dieses Album zu machen", erklärte Madonna. Die Zusammenarbeit wurde schließlich Teil des neuen Albums "Confessions II", das am 3. Juli 2026 erscheinen soll.

Das Album entstand in einer Zeit, die für Madonna von tiefen persönlichen Verlusten geprägt war. Ihre Stiefmutter Joan, mit der sie nach eigenen Angaben eine traumatische Beziehung während ihrer gesamten Kindheit hatte, starb. Ebenso verlor sie ihren Bruder Christopher Ciccone (†63), der im Jahr 2024 nach einem Kampf gegen den Krebs verstarb. All das floss in die Musik ein. "Es fällt mir schwer, einen Song über nichts zu schreiben. Ich muss eine Geschichte erzählen. Also schrieb ich über eine Menge familiäres Trauma, und dann begannen wir, Tanzmusik zu machen." Für die Produktion holte sie sich ihren langjährigen Kollaborateur Stuart Price mit ins Boot, der bereits hinter ihrem 2005er-Album "Confessions on a Dance Floor" stand.

Das Verhältnis zwischen Madonna und Lourdes war in der Vergangenheit nicht immer harmonisch. In einem Interview im Jahr 2021 bezeichnete Lourdes ihre Mutter offen als "Kontrollfreak" und berichtete, dass sie ihr Studium und ihre erste Wohnung selbst bezahlt habe, um unabhängig zu sein. "Meine Mutter ist so ein Kontrollfreak und hat mich mein ganzes Leben lang kontrolliert. Ich musste vollständig unabhängig von ihr sein, sobald ich die Highschool abgeschlossen hatte", erzählte sie. Lourdes hat sich seither als Model und Musikerin einen eigenen Namen gemacht. Zuletzt veröffentlichte sie den Song "T Shirt", in dem sie laut eigener Aussage beschreibt, wie sie sich in einer Beziehung selbst verloren hatte.

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Instagram / madonna Madonna in Marokko, Dezember 2025

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Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Lourdes, Dezember 2024

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Getty Images Christopher Ciccone und Madonna bei der Vanity Fair Oscar Party, März 1998