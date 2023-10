Madonnas Tochter Lourdes zieht in neuem Musikvideo blank!

Sie zeigt sich hüllenlos. Madonnas (65) Tochter Lourdes (26) ist bereits vor einiger Zeit in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter getreten. Neben ihrer Tätigkeit als Model scheint sie auch eine Passion für die Musik entwickelt zu haben. Im August 2022 veröffentlichte die Sängerin ihren ersten Song. Jetzt liefert der Spross der Queen of Pop neue Musik – und zieht mit dem dazugehörigen Musikvideo alle Blicke auf sich. Lourdes zieht komplett blank!

Mit dem Clip ihrer neuen Single "Spelling" liefert die 26-Jährige wieder ordentlich Gesprächsstoff. Denn dieser orientiert sich an dem Video zu Madonnas Song "Frozen" aus dem Jahr 1998. "Dieses Stück ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine Hommage an das zeitlose Kunstwerk meiner Mutter", schreibt Lourdes zu einem Instagram-Beitrag. Dennoch weist ihre Version einen bedeutenden Unterschied auf: Am Ende des Clips zeigt sich die junge Musikerin so, wie Gott sie schuf – und zwar splitterfasernackt. "Dieses Werk [...] hat uns beide verbunden. Ich wäre nichts ohne die Frau, die mich auf die Welt gebracht hat", schwärmt sie von der Pop-Ikone.

Das ist nicht das erste Mal, dass Lourdes viel nackte Haut zeigt. Bei der diesjährigen Victoria's Secret Fashionshow hatte sie in einem Hauch von nichts ihre Nippel durchblitzen lassen. Auf dem roten Teppich hatte sich die Beauty einzig in einem schwarzen Slip, passenden Plateau-High-Heels und einem hotten Netzkleid präsentiert.

