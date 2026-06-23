Marvin Wildhage geht nach EM-Maskottchen-Urteil in Berufung

Der Rechtsstreit zwischen Marvin Wildhage (29) und der UEFA geht in die nächste Runde. Der Social-Media-Star war bei der Heim-EM 2024 als falsches Maskottchen Albärt verkleidet beim Eröffnungsspiel in München unbehelligt an allen Sicherheitskontrollen vorbei ins Stadion spaziert – und sogar bis auf den Rasen. Für die Aktion, die international für Aufsehen sorgte, wurde der YouTuber im Mai zu einer Geldstrafe von insgesamt 14.400 Euro verurteilt. Doch damit will er sich nicht abfinden. Laut RTL kündigte er nun auf der Ideenexpo in Hannover an: "Wir gehen in Berufung und deswegen wird es wahrscheinlich eine neue Runde geben."

Ob der Fall erneut vor Gericht landet, ist dabei noch offen. "Es kann auch sein, dass man sich außergerichtlich einigt", erklärte Marvin. Die Verhandlung habe ihn aber auch zum Nachdenken gebracht. "Ich gestalte meine Inhalte jetzt zukünftig anders aus", so der 29-Jährige. Das Gericht habe ihm dabei klar aufgezeigt: "Du bist investigativer Journalist. Aber du darfst halt trotzdem keine Straftaten begehen." Dennoch betonte er, dass es ihm nie darum gegangen sei, Grenzen um des Überschreitens willen auszureizen: "Es war aber auch nie mein Wille, immer mutwillig eine Grauzone zu finden."

Marvin ist nicht nur YouTuber, sondern auch gelernter Journalist – und seine Aktionen haben meist einen aufklärerischen Hintergrund. Mit der EM-Aktion wollte er auf Sicherheitslücken bei Großveranstaltungen hinweisen. "Alle haben darüber gesprochen", erzählte Marvin und ergänzte: "Ich finde, die Leute sollten auch weiter darüber sprechen, dass Sicherheitsvorkehrungen bei einer Großveranstaltung sehr, sehr wichtig sind." Das Sicherheitskonzept sei im Anschluss an seinen Auftritt tatsächlich geändert worden. Bereits früher hatte er mit ähnlich ungewöhnlichen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht – so schleuste er sich einst bei einem Probetraining von Hannover 96 ein.

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Imago Marvin Wildhage beim YOUTUBE FESTIVAL in der Arena Berlin am 28.08.2025

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Imago Maskottchen Albärt in der Munich Football Arena beim EM-Spiel Deutschland gegen Schottland am 14.06.2024

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Imago Marvin Wildhage, Mai 2024