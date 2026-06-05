Nanu: Marvin Wildhage schlich sich auf Deutschen Filmpreis

Marvin Wildhage (29) sorgt mal wieder für Wirbel: Der Social-Media-Star ist beim Deutschen Filmpreis in Berlin aufgetaucht – allerdings nicht als offiziell eingeladener Gast, sondern als heimlicher Eindringling. In einem neuen YouTube-Video zeigt Marvin, wie er sich erfolgreich in die Eventlocation schleicht. Der Content-Creator, der für seine provokanten Aktionen bekannt ist, schaffte es im Horst-Schlämmer-Kostüm bis in den Backstagebereich. Marvins Clip wird nun im Netz heiß diskutiert. Besonders die ständigen Begegnungen des YouTubers mit der Polizei sorgen für jede Menge Kommentare. Ein Nutzer schrieb: "Der arme Marvin muss nach jedem Video zur Polizei." Ein anderer fügte hinzu: "Die Rechtsschutzversicherung hat ihn schon lange rausgeworfen."

Marvin ist bekannt für sein riskantes Spiel mit den Grenzen des Erlaubten. Die vielen Reaktionen unter dem Clip machen deutlich, wie eng Marvins Content inzwischen mit Behörden, Anzeigen und rechtlichen Grauzonen verknüpft ist. Seine Community verfolgt offenbar jedes neue Video schon mit der Erwartung, dass am Ende wieder ein Gang zur Wache oder ein Termin bei Anwälten ansteht. In der Tat hatte der YouTuber bereits häufiger Ärger mit der Justiz, etwa als er sich im Maskottchenkostüm auf ein EM-Spiel schlich. Letztes Jahr handelte er sich zudem eine Anzeige ein, als es ihm durch einen Trick gelang, vom offiziellen Hersteller des Deutschen Filmpreises eine Trophäe für sich anfertigen zu lassen. An diese Aktion sollte nun sein jüngster Coup anknüpfen. In seinem neuen Video wollte er den erschlichenen Filmpreis auf die glamouröse Gala schmuggeln und ihn dort ganz offiziell zurückgeben.

Auch Marvin selbst hat sich nach der Veröffentlichung seines Clips erneut zu seiner Filmpreis-Aktion geäußert: "Jetzt, wo ich die Aufnahmen im Nachhinein sehe, glaube ich, dass die einfach dachten, ich sei ein verwirrter, verwahrloster Mann und nicht Horst Schlämmer", sagte er. Genau so kennen und lieben ihn seine Follower – als jemanden, der mit seinen Aktionen aneckt, Reaktionen provoziert und sich selbst dabei nicht zu ernst nimmt. Ob Marvins jüngster Streich Folgen für ihn haben wird, bleibt abzuwarten.

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https://www.youtube.com/watch?v=rnCVlVSE5pI&t=633s&ab_channel=Marvin YouTuber Marvin Wildhage im April 2025

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Instagram / marvin.wildhage YouTuber Marvin Wildhage, Juni 2025

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Imago Marvin Wildhage beim 5. Spieltag der Baller League in der Motorworld Köln, 19.02.2024