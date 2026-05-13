YouTuber Marvin Wildhage drohen zwei Jahre Haft für Prank

YouTuber Marvin Wildhage (29) muss sich heute seit 9:30 Uhr in München vor Gericht verantworten, nachdem er sich vor zwei Jahren beim EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland als falsches Maskottchen ins Stadion geschmuggelt hatte. Laut Anklage soll Marvin mit einem selbst präparierten Kostüm und gefälschten Akkreditierungen bis an den Spielfeldrand und zeitweise sogar auf den Rasen der Allianz Arena gelangt sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm laut Tag 24 Urkundenfälschung und Erschleichen von Leistungen vor. Wie unter anderem der Gerichtssprecher mitteilen ließ, droht dem Influencer nun eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.

Die Aktion hatte Marvin im Juni 2024 bei der Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft durchgezogen. In einem aufwendig produzierten Video dokumentierte der Comedian die Vorbereitungen und den Ablauf des Pranks – vom Basteln der vermeintlichen Mitarbeiterausweise über den Weg ins Stadion bis hin zu den Szenen direkt am Spielfeldrand. Der Clip ging auf YouTube durch die Decke und wurde inzwischen mehr als 3,1 Millionen Mal angeklickt. In dem Video sowie in einem weiteren, später veröffentlichten Clip betonte Marvin, er habe mit dem Auftritt im Fake-Maskottchenkostüm auf Sicherheitslücken bei der UEFA aufmerksam machen wollen. Die Ermittler sahen jedoch strafrechtlich relevante Verstöße.

Marvin hatte zunächst einen Strafbefehl erhalten, hatte dagegen jedoch Einspruch eingelegt, weshalb es nun zur Hauptverhandlung kommt. Damals war von einer hohen Geldstrafe die Rede, die der Netzstar nicht einfach kommentarlos hinnehmen wollte. Der Influencer, der seine Fangemeinde mit aufwendigen Undercover-Streichen und Social-Experimenten unterhält, bezieht seine Community bei solchen Themen häufig eng mit ein. Seine Clips rund um den EM-Streich sorgen seit Monaten für Diskussionen in den sozialen Netzwerken und haben seinen Auftritt als falsches Maskottchen zu einem der meistbeachteten Projekte seiner bisherigen Laufbahn gemacht.

Anzeige Anzeige

Imago Marvin Wildhage beim Videodays Festival in Köln, November 2024

Anzeige Anzeige

Imago YouTuber Marvin Wildhage, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / marvin.wildhage YouTuber Marvin Wildhage, Juni 2025