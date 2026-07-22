Shitstorm durch Marvin Wildhages Prank: Alina meldet sich ab

Marvin Wildhage (30) hat mit seinem neuesten Prank für heftige Reaktionen gesorgt: Der Social-Media-Star täuschte in einem neuen Video eine erfundene Krankheit vor und konfrontierte damit unter anderem Alina Walbrun. Die Med-Influencerin glaubte die Angaben offenbar, ohne die angebliche Erkrankung selbst zu überprüfen. Kurz nach der Enthüllung schlug die Stimmung im Netz um. Auf Instagram kündigte Alina nun an, sich vorerst zurückzuziehen, deaktivierte die Kommentare und machte deutlich, dass sie sich aus der Debatte heraushalten will, um sich mental zu schützen. Über ihr Management sei sie bei wichtigen Rückfragen aber weiterhin erreichbar, erklärte sie in ihrer Story.

Alina hat sich daraufhin mit einer Social-Media-Story zu Wort gemeldet – und dabei angekündigt, vorerst eine Pause in den sozialen Medien einzulegen. "Viele von euch haben das Video von Marvin Wildhage auch inhaltlich kritisch eingeordnet. Ich sehe das und danke euch, halte mich aber bewusst aus der Diskussion heraus, um mich mental zu schützen – deshalb sind die Kommentare hier vorerst deaktiviert", schrieb sie dort. Gleichzeitig betonte die Influencerin: "Bei wichtigen Rückfragen bin ich trotzdem über mein Management erreichbar. Ich bin sonst diskussions- und streitfreudig, aber so viel Hass auf einmal tut niemandem gut."

Unter einem Promiflash-Beitrag zum Thema ließen User ihrem Ärger derweil freien Lauf. "Diese Lügen-Accounts sollten sofort gesperrt werden!", schrieb einer. Ein anderer legte nach: "Also wenn eine Ärztin mit Examen Krankheiten erfindet, dann gehört dir die Prüfung aberkannt." Marvin ist bekannt dafür, Influencer mit solchen Aktionen auf die Probe zu stellen. Für seinen Prank hatte der 30-Jährige kurzerhand ein komplettes Schein-Pharmaunternehmen gegründet und eine fiktive Krankheit erfunden, bei der die Nase anschwillt. Der Name der fiktiven Firmenleiterin – "Dr. Geppetto" – war dabei eine klare Anspielung auf Pinocchio, ebenso wie das Symptom der wachsenden Nase.

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Collage: Imago, Instagram / alina.walbrun Collage: Marvin Wildhage und Alina Walbrun

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Instagram / alina.walbrun Alina Walbrun, Influencerin

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Imago Marvin Wildhage beim 5. Spieltag der Baller League in der Motorworld Köln, 19.02.2024