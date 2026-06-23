Netflix sortiert über 30 Kultserien im Juni 2026 aus

Gleich 34 Serien verschwinden noch im Juni 2026 aus dem Netflix-Programm – und darunter sind echte Kulttitel, wie Serienjunkies berichtet. Fans der Mafia-Serie "Gomorra" und der Kriegsserie "Das Boot" müssen sich sputen, denn beide Produktionen sind nur noch bis zum 30. Juni verfügbar. Auch die Comedyserie Full House verlässt die Plattform, allerdings schon früher: Für die US-Sitcom ist bereits am 22. Juni Schluss. Noch schwerer dürfte es Fans von Gilmore Girls treffen – die Kultserie verschwindet in den USA nach zwölf Jahren von der Plattform, ebenfalls zum 30. Juni.

Ob von den Änderungen auch deutsche Abonnenten betroffen sein werden, hat Netflix bislang nicht kommuniziert. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass viele der Streichungen auch hierzulande spürbar sein werden. Neben den bereits genannten Titeln verlassen unter anderem auch "4 Blocks" am 12. Juni, "Kipo and the Age of Wonderbeasts" am 26. Juni sowie "Degrassi: Next Class" am 29. Juni die Plattform. Den Großteil der insgesamt 34 betroffenen Serien trifft es am letzten Tag des Monats. Als Grund für die Bereinigungen nennt Netflix auslaufende Lizenzverträge. Da die Lizenzierung von Fremdproduktionen mit hohen Kosten verbunden ist, entscheidet sich der Streamingdienst bei sinkenden Abrufzahlen häufig gegen eine Verlängerung.

Die freiwerdenden Gelder fließen stattdessen oft in exklusive Eigenproduktionen. Lizenzierungen sind im Streaminggeschäft generell ein komplexes Thema – je nach Region können unterschiedliche Verträge gelten, weshalb Serien nicht in allen Ländern gleichzeitig oder gleich lang verfügbar sind. Angesichts dieser Unbeständigkeit greifen viele Serienfans laut Berichten wieder vermehrt zu physischen Medien wie Blu-Rays oder digitalen Kaufoptionen über andere Plattformen. Auch öffentlich-rechtliche Mediatheken wie die ARD Mediathek oder die ZDF-Mediathek gewinnen als kostenlose Alternativen zunehmend an Bedeutung.

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Warner Bros. / Delivered by Online USA / Gettyimages Lauren Graham und Alexis Bledel in "Gilmore Girls"

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United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"

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Getty Images Cast und Mitarbeiter von "4 Blocks" beim Grimme-Preis 2018

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