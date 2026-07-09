John Stamos packt über "Full House"-Zoff mit Bob Saget aus

John Stamos (62) und Bob Saget (†65) gehörten zu den bekanntesten Gesichtern der Kultserie Full House – doch hinter den Kulissen lief es zwischen den beiden Schauspielern nicht von Anfang an rund. Im Podcast "Bobby Bones Presents: The Bobbycast" blickte John jetzt offen auf die frühen Jahre am Set zurück und gab zu, dass er und Bob sich in den ersten Jahren der Serie überhaupt nicht gut verstanden. Während John mit einem eher ernsthaften, handwerklichen Ansatz an die Szenen heranging, hatten seine Kollegen Bob und Dave Coulier (66) ganz andere Prioritäten: "Worum es ihnen im Grunde nur ging, war, die Crew zum Lachen zu bringen", erklärte John. Diese zwei völlig unterschiedlichen Arbeitsweisen sorgten anfangs für reichlich Reibung.

John erklärte im Podcast, er sei mit einer klaren Vorstellung vom Schauspielhandwerk ans Set gekommen, nachdem er zuvor mit dem bekannten Sitcom-Darsteller Jack Klugman (†90) zusammengearbeitet hatte. Bob und Dave hingegen hätten sich vor allem darum gekümmert, für Spaß am Set zu sorgen. "Das war sehr ablenkend, und wir haben uns in den ersten paar Jahren überhaupt nicht gut verstanden", sagte der Schauspieler über seine anfängliche Beziehung zu Bob. Was die drei Schauspieler letztlich zusammenschweißte, waren tragische Umstände: Bobs Schwester erkrankte an Sklerodermie, Daves Schwester bekam Krebs und bei Johns Schwester wurde ein Hirntumor diagnostiziert. "Plötzlich waren wir nicht mehr drei Jungs in einer Serie. Wir waren drei Brüder, die um ihre Schwestern trauerten", berichtete John und ergänzte: "Wir wurden danach wirklich eng, und dann merkten wir, dass wir viel voneinander lernen konnten."

Bob, der am 9. Januar 2022 im Alter von 65 Jahren nach einem Sturz in einem Hotelzimmer in Florida unerwartet starb, wurde für John zu einem echten besten Freund. "Wir waren einfach füreinander da, durch alle Höhen und Tiefen des Lebens – Scheidungen und Hochzeiten", erzählte er im Podcast und schwärmte von Bobs herzlicher Art: "Er hat dir 50 Mal am Tag eine Nachricht geschickt und dann 20 Mal angerufen, um sicherzugehen, dass du sie bekommen hast." Der Verlust seines langjährigen Freundes macht John auch nach Jahren noch schwer zu schaffen. Seit Bobs Tod sei das Leben für ihn schlicht "nicht mehr so lustig".

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Instagram / johnstamos John Stamos gedenkt Bob Saget zum vierten Todestag

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Getty Images John Stamos, Dave Coulier und Bob Saget

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Getty Images Bob Saget und John Stamos im Jahr 2013