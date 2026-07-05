"Full House" ohne Bob Saget? Jodie Sweetin klärt auf

Vier Jahre nach dem Tod von Bob Saget (†65) sorgt seine ehemalige Full House-Kollegin Jodie Sweetin (44) für eine überraschende Enthüllung rund um die Kult-Sitcom. Im Podcast "Taboo's Comics and Kicks" verriet die Schauspielerin, die in der Serie die mittlere Tochter Stephanie Tanner spielte, dass nicht Bob der erste Schauspieler war, der den Vater Danny Tanner vor der Kamera verkörperte. Denn für den unveröffentlichten Originalpiloten der Serie wurde zunächst John Posey – bekannt aus "Teen Wolf" – in der ikonischen Rolle besetzt.

Der Grund: Bob war zu jener Zeit noch als Moderator der CBS-Show "The Morning Program" gebunden. Dennoch war er laut Jodie von Anfang an die Wunschbesetzung. "Wir haben tatsächlich einen kompletten Piloten gedreht, mit einem anderen Vater, mit John Posey, der ein wundervoller Mensch und sehr nett war", erklärte sie im Podcast. Als Bob schließlich von seinen CBS-Verpflichtungen frei wurde, drehte das Team kurzerhand alles neu. Auch Produzent Jeff Franklin habe stets gewusst, dass Bob der Richtige sei. Wie Jodie berichtete, habe Franklin gesagt: "Ich weiß es einfach. Ich weiß, dass er derjenige ist, den wir als Vater brauchen. Und er hatte recht."

"Full House" feierte 1987 seine Premiere und lief über acht Staffeln. Bob spielte Danny Tanner über die gesamte Laufzeit der Sendung und schlüpfte später auch in der Netflix-Fortsetzung "Fuller House" wieder in die Rolle – bis die Serie 2020 endete. Im Januar 2022 starb Bob im Alter von 65 Jahren. Sein Tod war für viele Fans ein Schock: Er befand sich auf einer Tournee, als man ihn leblos in seinem Hotelzimmer auffand. Eine Obduktion ergab, dass er infolge eines Sturzes an einem stumpfen Schädel-Hirn-Trauma gestorben war. Bob hinterließ seine Ehefrau Kelly Rizzo (47) sowie drei Töchter aus seiner ersten Ehe mit Sherri Kramer (69). "Sie sind die besten Menschen, die ich kenne. Sie sind das Licht meines Lebens", hatte er einst dem Magazin People über seine Töchter gesagt.

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Getty Images Jodie Sweetin und Bob Saget im Jahr 2008

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Getty Images John Stamos, Dave Coulier und Bob Saget

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Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo im Dezember 2017