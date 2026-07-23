Originales "Gilmore Girls"-Haus in Ontario steht zum Verkauf

Für alle Fans der Kultserie gibt es besondere Neuigkeiten: Das Haus, das in "Gilmore Girls" als Zuhause von Lorelai (Lauren Graham, 59) und Rory Gilmore (Alexis Bledel, 44) diente, steht zum Verkauf. Das Anwesen befindet sich in Markham im kanadischen Ontario, genauer gesagt im Stadtteil Unionville – der Gegend, die damals als Kulisse für das fiktive Stars Hollow herhalten musste, bevor die Dreharbeiten anschließend in die Warner Bros. Studios in Kalifornien verlegt wurden. Laut People Magazine beläuft sich der Kaufpreis für das rund 264 Quadratmeter große Objekt auf umgerechnet etwa 2,4 Millionen Euro. Zum ersten Mal seit 2002 wird das Haus damit wieder auf dem Markt angeboten.

Das Anwesen hat eine lange Geschichte: Es wurde um 1875 erbaut und wartet neben dem Haupthaus mit einem separaten, rund 51 Quadratmeter großen Nebengebäude auf, das einst als Dorfbäckerei genutzt wurde. Dieses sogenannte Heritage Building ist mittlerweile mit Heizung, Klimaanlage, Strom und Internetanschluss ausgestattet und kann als Büro, Studio oder Gästebereich genutzt werden. Das Haupthaus selbst besticht mit drei Kaminen, freiliegenden Holzbalken, zwei Treppenhäusern und einer Bar. Auch eine Küche mit Kücheninsel und direktem Zugang zur Terrasse sowie ein Schlafzimmer mit Vintage-Kamin gehören zum Angebot, wie im Inserat des kanadischen Immobilienportals Century 21 zu sehen ist.

"Gilmore Girls" feierte im Jahr 2000 Premiere und lief insgesamt sieben Staffeln lang, bevor die Serie 2007 endete. Netflix brachte die Geschichte von Lorelai und Rory 2016 mit dem vierteiligen Special "Gilmore Girls: A Year in the Life" zurück. Im Juni verkündete der Streamingdienst jedoch, dass die Originalserie seine Plattform verlassen würde. "Es ist eine Show? Es ist ein Lebensstil. Es ist eine Religion", schrieb Netflix in einem Post auf X. "Es tut uns leid zu sagen, dass Gilmore Girls Staffeln 1-7 Netflix in den USA am 30. Juni verlassen werden. Wir heben unsere Kaffeetasse für jeden Fan, der Stars Hollow mit uns besucht hat." In Deutschland hingegen können Fans der Serie aufatmen: Hier sind noch alle Staffeln der Kultserie auf dem Streamingdienst abrufbar.

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EVERETT COLLECTION, INC./ActionPress Szene aus "Gilmore Girls"

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EVERETT COLLECTION, INC. Lauren Graham und Alexis Bledel alias Lorelai und Rory

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EVERETT COLLECTION, INC. / ActionPress Melissa McCarthy und Lauren Graham in einer "Gilmore Girls"-Szene