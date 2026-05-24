Jodie Sweetin offen über geringe "Full House"-Tantiemen

Jodie Sweetin (44) sorgt mit einem ehrlichen Podcast-Auftritt für Aufsehen: In der Show "McBride Rewind" erzählt die frühere Full House-Darstellerin, welchen Mini-Betrag sie kürzlich als Tantieme für ihre Kultrolle als Stephanie Tanner bekommen hat. Für acht Staffeln der beliebten Sitcom flatterte bei der Schauspielerin tatsächlich ein Scheck über gerade einmal einen Cent ins Haus. Im Gespräch mit Moderator Josh McBride macht Jodie deutlich, wie sehr sich ihre Einnahmen durch das Streaming-Zeitalter verändert haben und räumt dabei auch mit dem Klischee vom vermeintlich reichen Kinderstar auf.

Der Grund für die mageren Einnahmen liege laut Jodie im Siegeszug der Streamingdienste. "Es gibt keine Syndizierung mehr, weil alles beim Streaming ist. Wer wird dafür bezahlt? Niemand wird dafür bezahlt", erklärt sie im Podcast. In ihren Zwanzigern seien die Zahlungen noch deutlich höher ausgefallen, wenn auch unregelmäßig. Die Schauspielerin macht zudem keinen Hehl aus ihrer aktuellen Lebenssituation: "Ich fahre meinen gebrauchten Hyundai Sonata von 2023, den ich liebe. Ich miete mein Haus. Ich habe Kreditkarten, die ausgereizt sind. Ich lebe ein normales Leben."

Trotz der knappen Kassen klingt bei Jodie, die in jungen Jahren mit Suchtproblemen kämpfte, keine Resignation an, wenn es um ihre berühmteste Rolle geht. Im Gegenteil: Die Kalifornierin schließt ein erneutes TV-Comeback als Stephanie Tanner nicht aus. Im Podcast witzelt sie über eine mögliche weitere Fortsetzung des Franchise nach "Full House" und Fuller House: Man mache sich immer einen Spaß daraus, über ein "Fuller Fullest House" zu reden, in dem die einstigen Serienstars längst alt seien und von ihren Kids gepflegt würden. "Ich werde zu nichts jemals nie sagen", betont Jodie mit Blick auf zukünftige Projekte. Für die Schauspielerin, die seit ihrer Kindheit durch die Sitcom bekannt ist, bleiben die gemeinsamen Jahre am Set offenbar ein wichtiger Teil ihres Lebens, den sie – wenn die Gelegenheit kommt – durchaus noch einmal aufgreifen würde.

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Getty Images Jodie Sweetin, ehemalige "Full House"-Darstellerin

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Getty Images Der Cast von "Fuller House" bei den People's Choice Awards 2017

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Getty Images Jodie Sweetin bei der "Fuller House"-Premiere in L.A. im Februar 2016