"Full House"-Star: Jodie Sweetin plaudert über Olsen-Twins

Jodie Sweetin (44) hat sich jetzt offen über das Verhältnis des Full House-Ensembles zu Mary-Kate Olsen (40) und Ashley Olsen (40) geäußert – und dabei ehrliche Worte gefunden. In einer aktuellen Folge des Podcasts "Comics and Kicks" von Taboo erklärte die Schauspielerin, wie es nach dem Ende der legendären Sitcom für sie und ihre Kollegen weiterging und warum die Olsen-Zwillinge dabei eine besondere Position einnehmen. "Alle verstehen sich gut mit ihnen", sagte sie. "Aber sie waren acht Jahre alt, als die Serie endete." Mit acht Jahren hätten die Zwillinge den Rest des Casts hinter sich gelassen – einfach, weil die Show in ihrem Leben keine tragende Rolle mehr gespielt habe.

Jodie erklärte, dass Mary-Kate und Ashley eine ganz andere Beziehung zur Serie hätten als sie selbst. Schließlich war sie als Fünfjährige zu dem Projekt gestoßen und blieb bis zu ihrem 13. Lebensjahr dabei – eine weitaus prägendere Zeit. Die Zwillinge hingegen hatten in der Sendung im Alter von neun Monaten angefangen. "Mit acht Jahren und darunter erinnert man sich nicht mehr an so viel", so Jodie. Sie selbst erinnere sich noch genau daran, wie alle die kleinen Mädchen auf dem Set herumgetragen hätten – für die Zwillinge sei das schlicht nicht mehr präsent. Dass Mary-Kate und Ashley die Einladung zur Neuauflage Fuller House im Jahr 2016 abgelehnt hatten, findet Jodie absolut nachvollziehbar. "Ihr Imperium ist explodiert, und sie wollen keine Aufmerksamkeit, und ich verstehe das", sagte sie. "Sie waren so sehr Gegenstand des öffentlichen Interesses – ich verstehe vollkommen, warum sie das nicht mehr wollen."

Auch über ihre eigene Karriere nach "Full House" sprach Jodie in dem Podcast offen. Es sei für alle Castmitglieder schwierig gewesen, über die bekannten Rollen hinauszuwachsen. "Es war sehr schwer, jemals etwas anderes zu sein als das", sagte sie. John Stamos (62) etwa habe nach dem Ende der Serie bewusst düstere Filmrollen angenommen, um sein Spektrum zu beweisen. Jodie selbst habe es mit Stand-up-Comedy versucht – nur um festzustellen, dass die Leute ihr Auftreten mit der Rolle der Stephanie Tanner gleichsetzten. Die Neuauflage "Fuller House", in der sie von 2016 bis 2020 zu sehen war, habe dem Cast letztlich geholfen, Frieden mit ihrer Vergangenheit zu schließen. "Ich glaube, mit 'Fuller House' haben wir alle endlich akzeptiert: Das ist, wer wir sind, und das ist, wie es ist", sagte Jodie.

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Collage: Kevork Djansezian/Getty Images, Getty Images Collage: Links: Jodie Sweetin bei den People's Choice Awards, Rechts: Mary-Kate und Ashley Olsen, New York 2019

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ActionPress/United Archives GmbH "Full House"-Zwillinge Mary-Kate und Ashley Olsen mit Blake und Dylan Tuomy Wilhoit

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Getty Images Mary-Kate Olsen, Bob Saget und Ashley Olsen im November 2009 in New York