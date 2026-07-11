John Stamos über den nie ausgestrahlten "Full House"-Pilot

John Stamos (62) erinnert sich an eine Fast-Katastrophe in der Geschichte von Full House: Bevor Bob Saget (†65) den Familienvater Danny Tanner verkörperte, spielte ein völlig anderer Schauspieler diese Rolle. Im Podcast "Bobby Bones Presents: The Bobbycast" blickte der 62-Jährige jetzt auf den nie ausgestrahlten Piloten der Kult-Sitcom zurück, in dem John Posey den Danny gab. Bob war zu diesem Zeitpunkt noch durch seine Verpflichtung für "The Morning Program" bei CBS gebunden. Noch bevor "Full House" später bei ABC an den Start ging, wurde der Pilot jedoch neu gedreht – mit Bob an der Seite von John und den restlichen Darstellern.

John erinnerte sich, dass er damals Mitleid mit John Posey hatte – aber kaum Erwartungen an die Sendung. "Wir haben gerade einen Piloten gedreht und wussten eigentlich gar nicht, was wir da hatten", sagte der Schauspieler im Podcast. Was ihn damals mehr störte als der Schauspielerwechsel selbst, war der Umstand, alle Szenen nochmal neu drehen zu müssen. Auch Jodie Sweetin (44) sprach in dem Podcast "Taboo's Comics & Kicks" über dieses Kapitel der Seriengeschichte. Die Schauspielerin betonte, dass Bob von Beginn an die Wunschbesetzung gewesen sei – und dass Showrunner Jeff Franklin hart für den teuren Nachdreh kämpfen musste: "Er sagte: 'Ich weiß es einfach. Ich weiß, dass er der Vater sein muss. Das wird es sein.' Und er hatte recht."

Für John war "Full House" ohnehin nicht von Anfang an das Projekt, das er sich erhofft hatte. "Ich war gerade von 'General Hospital' gekommen, hatte mit Jack Klugman gearbeitet und wollte eigentlich ausgefeiltere Rollen spielen", erklärte er. Den Einstieg in die Sitcom-Welt beschrieb er als Prozess: Es habe eine Weile gedauert, bis er sich in der Serie wirklich zurechtfand. Auch sein Verhältnis zu Bob verlief alles andere als reibungslos – zumindest anfangs. Im selben Podcast hatte John bereits offen zugegeben, dass die unterschiedlichen Arbeitsweisen der Kollegen in den frühen Jahren der Serie für reichlich Spannungen am Set gesorgt hatten.

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United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"

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Getty Images Bob Saget und John Stamos im Jahr 2013

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Getty Images Jodie Sweetin, Schauspielerin, 2024