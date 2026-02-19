"Gilmore Girls"-Ranking: Diese Stars sind heute Millionäre

Die Stars aus Gilmore Girls haben nicht nur mit der beliebten Serie Erfolg gehabt – sie haben auch ein beachtliches Vermögen angehäuft. Ein Ranking von Just Jared zeigt jetzt, wie reich die Darsteller der Kultserie geworden sind, die von 2000 bis 2007 lief und bis heute eine treue Fangemeinde hat. Zu den bekanntesten Namen gehören Lauren Graham (58), Alexis Bledel (44) und Scott Patterson (67), die alle Teil des Rankings sind. Das Ranking berücksichtigt dabei nicht nur die Einnahmen aus "Gilmore Girls", sondern auch die Gagen und Erfolge aus anderen Projekten der Stars.

Während Keiko Agena (Lane Kim) mit rund 300.000 US-Dollar das Schlusslicht bildet, kommen Liza Weil (Paris Geller) und Matt Czuchry (Logan Huntzberger) auf jeweils etwa drei Millionen. Yanic Truesdale (Michel Gerard) und Kelly Bishop (Emily Gilmore) liegen bei rund vier Millionen, Sean Gunn (Kirk Gleason) und Alexis Bledel (Rory Gilmore) bei sechs Millionen US-Dollar. Der verstorbene Edward Herrmann (Richard Gilmore) soll etwa zehn Millionen hinterlassen haben. Milo Ventimiglia (Jess Mariano) kommt auf rund zwölf Millionen, Jared Padalecki (Dean Forester) auf etwa 14 Millionen – was auch seinem langjährigen Erfolg in der Mysteryserie Supernatural zu verdanken ist. An der Spitze stehen Scott Patterson (Luke Danes) und Lauren Graham (Lorelai Gilmore) mit je rund 15 Millionen – übertroffen nur von Melissa McCarthy (Sookie St. James), deren Vermögen auf beeindruckende 90 Millionen US-Dollar geschätzt wird.

Die Serie war damals ein großer Erfolg und entwickelte sich schnell zu einer der beliebtesten Serien ihrer Zeit. Fans wurden zusätzlich verwöhnt, als die Show 2016 auf Netflix mit einer vierteiligen Miniserie "Ein neues Jahr" wiederbelebt wurde. Die meisten Mitglieder des Original-Casts kehrten für das Revival in die charmante Kleinstadt Stars Hollow zurück und sorgten damit für große Begeisterung unter den Anhängern der Serie. Das Comeback zeigte, wie zeitlos und beliebt die Geschichte von Mutter und Tochter nach all den Jahren immer noch ist.

Auch über zwei Jahrzehnte nach der Erstausstrahlung ist "Gilmore Girls" weiterhin in aller Munde. Lauren und Alexis standen zuletzt gemeinsam bei den Primetime Emmys in Los Angeles auf der Bühne, wo sie das 25-jährige Jubiläum ihrer Kultserie feierten. Kelly Bishop, die unvergessen als Emily Gilmore in der Serie mitwirkte, veröffentlichte ihre Memoiren "Das dritte Gilmore Girl" und ermöglichte Fans damit einen persönlichen Einblick in ihre Erfahrungen und das Erbe der Serie. Die Gespräche über eine mögliche weitere Wiederbelebung der Show reißen unter den Fans nicht ab und die Serie wird regelmäßig als eine der Serien genannt, die viele gerne zurückkehren sehen würden.

"Gilmore Girls"-Cast von 2000 - 2007

Getty Images Alexis Bledel and Lauren Graham in "Gilmore Girls"

ZUMA PRESS, INC./ActionPress Rory (Alexis Bledes) und Dean (Jared Padalecki) von "Gilmore Girls"

Getty Images Yanic Truesdale und Matt Czuchry unterstützen Lauren Graham auf dem Walk of Fame, 2025