KI-Bilder im Netz: Tara Tabitha postet Temptation-Statement

Gefälschte Kussfotos, angebliche Spoiler und eine klare Reaktion: Tara Tabitha (33) hat sich auf Instagram zu Bildern geäußert, die derzeit im Netz kursieren und das Ende ihrer Temptation Island VIP-Reise vorwegnehmen sollen. Die Fotos sollen sie und ihren Partner Dennis Lodi (30) beim Küssen zeigen – doch die Realitystar-Bekanntheit stellt klar, dass es sich dabei um KI-generierte Fakes handelt. "Oh mein Gott! Leute, bitte glaubt nicht alles, was ihr online seht. Es gibt Leute, die gehen sogar so weit, Fake-KI-Bilder von Dennis und mir zu erstellen, wo wir uns küssen, und posten das als Temptation-Spoiler", schreibt sie in ihrer Story.

Tara macht in ihrem Statement deutlich, dass sie das Verhalten der Urheber äußerst beunruhigend findet. "Ich finde das echt beängstigend, wie weit manche gehen, und zweifle an deren psychischen Zustand – muss ich ganz ehrlich so sagen", so die Influencerin. Gleichzeitig gibt sie ihren Followern einen praktischen Tipp, um solche Fälschungen zu erkennen: "KI ist nicht so gut, was Tattoos angeht – achtet einfach darauf." Sie appelliert außerdem daran, auf echte Spoiler zu verzichten und betont, dass die Auflösung erst in der Wiedersehensshow zu sehen sein werde. "Das sollte einfach akzeptiert und respektiert werden. Danke", schließt sie ihr Statement ab.

Tara und Dennis waren 2026 gemeinsam beim ultimativen Treuetest von "Temptation Island VIP" angetreten. Nach dem Abschluss der Dreharbeiten hatten beide durch kryptische Beiträge in den sozialen Medien für reichlich Spekulationen gesorgt. Tara hatte die Teilnahme an dem Format dabei als "Fehler" bezeichnet – ein Kommentar, der die Gerüchteküche rund um das Paar ordentlich zum Brodeln brachte.

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Imago Tara Tabitha, Februar 2025

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Instagram / taratabitha Tara Tabitha macht ein Statement über KI-Fotos im Juli 2026

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Imago Dennis Lodi und Tara Tabitha, Februar 2026