Pete Davidson feiert Vatertag ganz still mit Scottie

Pete Davidson (32) hat seinen allerersten Vatertag auf ganz besondere Weise gefeiert. Der Comedian verbrachte den Tag am 21. Juni gemeinsam mit seiner sechs Monate alten Tochter Scottie und seiner Mutter Amy Waters Davidson im American Museum of Natural History im New Yorker Stadtteil Upper West Side. Wie ein Insider dem Magazin People verriet, war es ein bewusst ruhiger Tag: "Insgesamt war es ein süßer, entspannter Vatertag – einfach ein schöner, unvergesslicher Tag mit seiner Tochter."

Laut der Quelle waren die anderen Museumsbesucher sehr aufmerksam und rücksichtsvoll. "Die Leute waren superfreundlich, respektvoll und sehr unterstützend gegenüber Pete und Scottie", so der Insider. "Sie hatten einfach eine wirklich schöne Zeit." Pete habe außerdem seine Reisen reduziert und seinen Arbeitsplan angepasst, um mehr Zeit mit Scottie verbringen zu können. Der Grund für den Museumsbesuch sei gewesen, dass er seine Tochter früh an Kultur heranführen wollte: "Er wollte, dass Scottie einigen von New Yorks bekanntesten Museen ausgesetzt wird, auch wenn sie noch ein Baby ist."

Scottie trägt den vollen Namen Scottie Rose Hewitt Davidson und wurde im Dezember 2025 geboren – benannt nach Petes verstorbenem Vater Scott. Pete teilt sie mit seiner Ex-Freundin, dem Model Elsie Hewitt (30). Die beiden trennten sich im Mai, nachdem sie zuvor versucht hatten, ihre Beziehung nach der Geburt ihrer Tochter zu festigen. Noch kurz vor der Trennung hatte Pete dem Magazin People gegenüber geschwärmt: "Das Vatersein ist verdammt nochmal großartig. Es ist erschöpfend und bereichernd und süß." Zudem berichtete er, wie das Vaterdasein ihn verändert habe und dass er ein fast schon instinktives Schutzgefühl gegenüber Scottie entwickelt hat.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Pete Davidson im Januar 2025 in New York City

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Instagram / elsie Pete Davidson mit seiner Tochter

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen