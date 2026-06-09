Trennung von Pete: Elsie Hewitt packt über Mama-Alltag aus

Elsie Hewitt (30) gewährt ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihren neuen Alltag als Single-Mama. In einem aktuellen TikTok-Video nimmt die Schauspielerin ihre Community mit durch einen ganz normalen Tag mit ihrer fünf Monate alten Tochter Scottie Rose. Seit der Trennung von Comedian Pete Davidson (32) lebt die Neu-Mama mit ihrem Baby alleine – und zeigt nun, wie eng getaktet ihr Leben zwischen Fläschchen, Müdigkeit und kurzen Me-Time-Momenten ist.

Gleich zu Beginn erzählt Elsie, dass sie in der Nacht kaum geschlafen hat, weil sie mehrfach zum Windelwechseln aufstehen musste, während die kleine Scottie Rose seelenruhig weiter schlummerte. Dann schildert sie, dass seit der Geburt ihrer Tochter viele Dinge liegen geblieben sind. So habe sie es nach eigener Aussage bislang nicht zurück ins Sportstudio geschafft. Umso größer war die Freude, als sie im Clip nun endlich wieder eine Pilatesstunde in ihren vollen Tagesplan einbauen konnte. Auch für den Abend hatte sich die Schauspielerin etwas vorgenommen: Nachdem Scottie Rose eingeschlafen war, wollte Elsie eigentlich noch essen gehen. Dieser Plan lief am Ende aber nicht so wie erhofft. Statt eines entspannten Ausflugs wurde einmal mehr deutlich, dass ihr Tagesablauf aktuell stark von den Bedürfnissen ihrer kleinen Tochter bestimmt wird.

Während Elsie, die einem breiteren Publikum durch ihre Rolle in der Serie "Industry" bekannt wurde, in Los Angeles Schritt für Schritt in ihr Solo-Mama-Leben hineinwächst, ist Scotties Vater Pete weiterhin als Comedian und Schauspieler gefragt und häufig beruflich unterwegs. Die beiden hatten sich nach einer schwierigen Phase kurz nach Scotties Geburt getrennt. Über ihre frühere Beziehung spricht das Ex-Paar in der Öffentlichkeit kaum. Im Fokus von Elsies Auftritten steht derzeit vielmehr ihre neue Rolle als Mutter. Auf Social Media zeigt die Influencerin und Schauspielerin immer wieder kleine Einblicke in ihren Mama-Alltag und wirkt dabei vor allem auf das Wohl ihres Babys konzentriert – von gemeinsamen Aufnahmen mit Pete ist dort aktuell nichts zu sehen.

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Töchterchen Scottie Rose

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und ihre Tochter Scottie, Dezember 2025