Elsie alleinerziehend? Pete Davidson kümmert sich um Tochter

Pete Davidson (32) zeigt sich jetzt ganz öffentlich als Papa: In New York wurde der Comedian am Montag, dem 8. Juni, mit seiner erst fünf Monate alten Tochter Scottie gesichtet. Auf Straßenfotos, über die unter anderem DeuxMoi berichtete, ist zu sehen, wie Pete ganz entspannt den Kinderwagen durch die City schiebt. Der Auftritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem seine Ex-Freundin Elsie Hewitt (30) im Netz immer wieder betont hatte, sie würde die Kleine allein großziehen. Die Schauspielerin hatte sich in den vergangenen Wochen vor allem auf TikTok und Instagram mit Einblicken in ihren Alltag mit Scottie gezeigt – nun sorgt der gemeinsame Nachwuchs erneut für Gesprächsstoff.

Laut Page Six soll der Comedian jedoch keineswegs kneifen, wenn es um finanzielle Verantwortung geht. Er übernehme sämtliche Kosten für Elsie und die gemeinsame Tochter. "Sie mögen sich getrennt haben, aber alles, was er will, ist, dass Elsie glücklich ist und sich in einem guten Zustand befindet", zitiert das Blatt eine Quelle aus dem Umfeld des 32-Jährigen. Scottie habe bei Pete die höchste Priorität. "Es ist für jeden, der sie kennt, völlig unverständlich, warum sie irgendetwas posten würde, das darauf hindeutet, er würde sie nicht unterstützen. Er ist voll und ganz entschlossen, ein guter Vater zu sein", so die Quelle weiter.

Pete und Elsie hatten sich im Mai getrennt, nur wenige Monate nach der Geburt von Scottie. Die Schauspielerin hatte sich daraufhin öffentlich über soziale Medien auf der Suche nach einer Assistentin oder Nanny gezeigt – mit dem Hinweis, dass sie Unterstützung brauche, weil sie das Ganze alleine stemme. Dass Pete auch anderweitig in Gedanken an seine Vergangenheit zurückblickt, zeigte er jüngst in einer Folge seiner eigenen Sendung "The Pete Davidson Show". Dort schwärmte er gegenüber seiner Gästin Nikki Glaser (42) ausführlich von seiner Ex-Freundin Kim Kardashian: "Sie ist übermenschlich", sagte er über die Reality-TV-Bekanntheit, mit der er von 2021 bis 2022 zusammen war.

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Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" in Los Angeles

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie

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IMAGO / ZUMA Press Wire Pete Davidson im Januar 2025 in New York City