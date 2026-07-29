Elsie Hewitt zeigt Bikini-Body nach Trennung von Pete

Nach ihrer Trennung von Pete Davidson (32) meldet sich Elsie Hewitt (30) gut gelaunt auf Instagram zurück. Die 30-jährige Schauspielerin und Mutter postete am Montag eine Reihe von heißen Sommerfotos und bewies dabei, wie fabelhaft sie aktuell aussieht. Auf einem der Bilder zeigt sie sich nachts in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Haltertop, kombiniert mit passenden Mini-Shorts, schwarzen Flats und einem Bandana im Haar. Auf einem weiteren Schnappschuss posiert sie für ein Spiegel-Selfie in einem auffälligen roten Bikini mit Polka-Dot-Muster – und präsentiert dabei eine durchtrainierte Figur. Dazu schrieb sie lediglich: "lassos the moon."

In den Kommentaren dreht sich vieles um Elsies beeindruckende Figur kurz nach der Geburt ihrer Tochter. "Hatte sie ein Baby, und WO sieht man das?", fragte ein Fan und ergänzte: "Die hat sich sofort erholt!!" Ein weiterer schrieb: "Pete hat wirklich was Tolles verloren" – damit bezog er sich auf den Comedian Pete Davidson, den Ex-Partner und Vater ihrer gemeinsamen Tochter Scottie Rose. Die beiden hatten sich nur fünf Monate nach der Geburt des Kindes getrennt. Laut einem Insider gegenüber Us Weekly versuchen beide noch, ihre neue Situation zu sortieren: "Sie haben versucht, es zum Laufen zu bringen, aber es gab verschiedene Belastungen, unter anderem ein Baby zu haben als zwei Menschen, die sich noch nicht besonders gut kannten." Trotz allem stünden beide laut der Quelle hinter dem anderen: "Sie wollen das Beste füreinander, gehen aber getrennte Wege."

Das Paar hat es nach der Geburt von Scottie Rose offenbar nicht leicht miteinander. Gegenüber dem Magazin People schilderte ein Insider, dass die beiden "gerade nicht gut miteinander auskommen". Schon während der Schwangerschaft soll es zwischen ihnen gehapert haben. "Es ist alles so schnell gegangen zwischen ihnen", erklärte die Quelle. Dennoch sollen beide langfristig eine freundschaftliche Co-Parenting-Lösung anstreben: "Letztendlich möchten sie Freunde sein und Dinge gemeinsam unternehmen, aber es ist schwer, sich das gerade vorzustellen." Die Trennung selbst soll laut dem Insider einvernehmlich gewesen sein.

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Getty Images Elsie Hewitt beim 13. Blossom Ball der Endometriosis Foundation of America im The Pierre Hotel in New York City

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Instagram / elsie Elsie Hewitt zeigt ihren Bikini-Body

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie