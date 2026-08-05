Brooks Nader lacht über Date von Schwester und Pete Davidson

Brooks Nader (29) hat eine ziemlich witzige Reaktion auf das Treffen ihrer Schwester Sarah Jane mit Pete Davidson (32) hingelegt. Als ein TMZ-Fotograf das Model am Set erwischte und auf das gemeinsame Dinner der beiden in New York ansprach, zeigte sich Brooks sichtlich überrascht. Ihr erster Gedanke? Sie habe zuletzt eigentlich gedacht, ihre Schwester stehe eher auf Frauen. Und damit meinte sie es durchaus ernst – auch wenn es natürlich ein Augenzwinkern dabei gab.

Laut ihr ging Sarah Jane immer offen mit ihrer Bisexualität um, weshalb Brooks mit ihrer Bemerkung über ihre Schwester auch nichts verraten habe, was diese nicht selbst schon öffentlich gemacht hätte. Trotzdem musste die Baywatch-Bekanntheit selbst herzlich über ihren eigenen ersten Impuls lachen. Was wirklich zwischen Sarah Jane und Pete läuft, weiß Brooks nach eigener Aussage nicht – aber sie habe vor, das herauszufinden. Eine dem Comedian nahestehende Quelle erklärte gegenüber TMZ jedoch, dass die beiden schlicht befreundet seien und es dabei nichts Romantisches gebe.

Für Pete ist ein gemeinsamer Abend mit einer hübschen Begleitung nichts Ungewöhnliches: Der Komiker wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit prominenten Frauen an seiner Seite fotografiert. Zuletzt war der New Yorker nach dem Liebes-Aus mit Model Elsie Hewitt (30) wieder solo unterwegs und schien offen für neue Begegnungen. Sarah wiederum steht als Mitglied des Nader-Clans ohnehin im Rampenlicht, denn ihre Schwester Brooks hat sich mit Shootings und Social-Media-Auftritten einen Namen gemacht. Die Geschwister zeigen sich online häufig eng verbunden und geben ihren Followern private Einblicke in ihren Alltag, von gemeinsamen Reisen bis hin zu Familienfeiern. Durch die aktuelle Begegnung mit Pete rückt nun auch Sarahs Liebesleben stärker in den Fokus, während Brooks mit ihrem lockeren Humor die neuen Schlagzeilen um ihre Schwester befeuert.

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Instagram / brooksnader Brooks Nader, Model, im Juli 2026

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Getty Images Sarah Jane Nader bei der Sports Illustrated Swimsuit Runway Show während der Swim Week im W South Beach, Miami Beach

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Getty Images "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson im Jahr 2015