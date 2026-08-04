Pete Davidson zeigt sich nach Trennung mit Promischwester

Nach seiner Trennung von Model Elsie Hewitt (30) scheint Pete Davidson (32) wieder offen für neue Bekanntschaften zu sein. Der Comedian wurde kürzlich mit Sarah Jane Nader in Brooklyn gesichtet – und das sorgt für Gesprächsstoff. Ein Video, das von dem Klatschportal Deuxmoi verbreitet wurde, zeigt die beiden dabei, wie sie gemeinsam eine Straße überqueren und anschließend in ein Auto steigen. Offensichtliche Zärtlichkeiten gibt es zwar nicht zu sehen, doch Pete öffnete Sarah galant die Autotür, bevor er selbst auf der Fahrerseite einstieg.

Der Abendausflug der beiden findet rund acht Monate nach der Geburt von Petes Tochter Scottie statt. Das Kind stammt aus der Beziehung mit Elsie Hewitt, von der sich der Schauspieler im Mai 2026 nach etwas mehr als einem Jahr Zusammensein trennte. Im Juli einigten sich die beiden Ex-Partner auf ein gemeinsames Sorgerechtsmodell und betonten öffentlich, dass ihre Tochter dabei im Mittelpunkt steht. Sarahs letzte bekannte Beziehung war im Jahr 2024 mit Alexis Williams.

Sarah ist übrigens keine Unbekannte in der Promiwelt – sie ist die Schwester von Model Brooks Nader (29). Gemeinsam mit ihren berühmten Schwestern war sie in der Realityshow "Love Thy Nader" zu sehen. In der ersten Staffel der Sendung outete sie sich als bisexuell. Pete selbst machte in der Vergangenheit immer wieder mit wechselnden prominenten Romanzen Schlagzeilen und war unter anderem mit Ariana Grande (33), Kim Kardashian (45) und zuletzt mit Elsie Hewitt liiert.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Pete Davidson bei den Daily Front Row Fashion Media Awards 2025, Rechts: Sarah Jane Nader bei der Sports Illustrated Show 2026

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie

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Getty Images Pete Davison und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018