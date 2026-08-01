Pete Davidson und Elsie Hewitt einigen sich auf Co-Parenting

Knapp zwei Monate nach ihrer Trennung haben Pete Davidson (32) und Elsie Hewitt (30) eine gemeinsame Einigung beim Co-Parenting ihrer Tochter Scottie Rose erzielt. In einem Statement, das Page Six exklusiv vorlag, erklärten die beiden: "Wir kümmern uns gemeinsam um unsere Tochter, deren Wohl unsere oberste Priorität bleibt, und wir sind voll und ganz dazu entschlossen, zusammenzuarbeiten, um ihr die Liebe von uns beiden zu geben." Demnach haben der Comedian und die Schauspielerin eine offizielle Co-Parenting-Vereinbarung getroffen.

Scottie Rose wurde im Dezember 2025 geboren. Die Nachricht von ihrer Geburt teilten Pete und Elsie damals auf Instagram – mit intimen Fotos der frisch gebackenen Eltern und ihrem Baby. "Mein bislang bestes Werk. Ich bin absolut überwältigt vor Liebe, Dankbarkeit und Ungläubigkeit", schrieb Elsie dazu. Das Gesicht der Kleinen hielten die beiden mit einem weißen Herz-Emoji bedeckt, um ihre Privatsphäre zu schützen. Rund fünf Monate nach Scotties Geburt kam dann die Trennung. Laut einer Quelle gegenüber Page Six soll Pete seitdem sämtliche Kosten für Elsie und die gemeinsame Tochter übernommen haben – darunter Miete, Lebenshaltungskosten und Krankenversicherung. Zum Vatertag verbrachte er Zeit mit Scottie in New York City und besuchte gemeinsam mit ihr und seiner Mutter das American Museum of Natural History.

Der Name ihrer Tochter hat eine besondere Bedeutung für beide Elternteile: Scottie ist eine Hommage an Petes verstorbenen Vater Scott Davidson, der als Feuerwehrmann bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ums Leben kam – Pete war damals sieben Jahre alt. Rose wiederum ist Elsies zweiter Vorname. Zuletzt feierte Elsie Scotties siebten Monat auf Instagram mit zuckersüßen Fotos: Mutter und Tochter in passenden rosafarbenen Gingham-Outfits bei einem Picknick im Park. "7 Monate Scottie, die Liebe meines Lebens", schrieb sie dazu. Schon zuvor hatte sich die Schauspielerin nach der Trennung gut gelaunt in den sozialen Medien gezeigt.

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie

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Instagram / elsie Pete Davidson und Elsie Hewitt mit ihrer Tochter Scottie Rose, Dezember 2025

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Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" in Los Angeles