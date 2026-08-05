Insider: Pete Davidson & Sarah Jane Nader doch nur Freunde?

Erst kürzlich sorgten Pete Davidson (32) und Sarah Jane Nader mit einem gemeinsamen Abend in Brooklyn für Schlagzeilen – nun gibt es mehr Details zu dem Ausflug der beiden. Ein von dem Klatschportal Deux Moi veröffentlichtes Video zeigt den Comedian Anfang August dabei, wie er der 23-Jährigen höflich die Autotür öffnet, bevor er selbst einsteigt. Sarah Jane ist die Schwester von Model Brooks Nader (29), die man aus der Realityshow "Love Thy Nader" kennt. Gegenüber Us Weekly stellte eine Quelle nun jedoch klar, dass zwischen den beiden nichts Romantisches im Spiel ist: "Sie sind nur Freunde, mehr nicht."

Zuletzt war Pete mit der Schauspielerin Elsie Hewitt (30) zusammen. Im Dezember 2025 begrüßten die beiden ihre gemeinsame Tochter Scottie – benannt nach Petes verstorbenem Vater. Nach der Trennung gab es zunächst öffentlich Unstimmigkeiten rund um das Thema Co-Parenting, doch im Juli einigten sich die beiden auf eine gemeinsame Lösung. "Wir erziehen unsere Tochter gemeinsam und kooperativ, ihr Wohlbefinden hat für uns höchste Priorität, und wir sind beide voll und ganz dazu bereit, ihr gemeinsam Liebe zu schenken", hieß es in einem gemeinsamen Statement der beiden gegenüber Us Weekly.

Pete und Sarah Jane wurden bei dem Abend in legerem Outfit gesichtet: Er trug ein blaues T-Shirt, schwarze Hose und eine rückwärts aufgesetzte schwarze Baseballkappe, sie erschien in weißem Top und schwarzer Hose mit offenen Haaren. Dass der 32-Jährige in Brooklyn unterwegs war, überrascht wenig – der Stadtteil ist seit Jahren eng mit ihm verbunden, er wuchs dort auf. Neben seiner Karriere als Comedian wurde Pete auch als Schauspieler bekannt und war als Teil des Ensembles von "Saturday Night Live" jahrelang in der beliebten Late-Night-Show zu sehen.

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Getty Images Pete Davidson bei den Daily Front Row Fashion Media Awards im Rainbow Room, präsentiert von Redken, 12. September 2025

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Getty Images Sarah Jane Nader bei der Sports Illustrated Swimsuit Runway Show während der Swim Week im W South Beach, Miami Beach, 30. Mai 2026

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen