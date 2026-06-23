Trailer: Jenna Ortega spielt in neuem Film einen Roboter

Jenna Ortega (23) schlägt jetzt ein neues Kapitel ihrer Karriere auf. Für den kommenden Sci-Fi-Film "Klara und die Sonne" steht die Schauspielerin nun in einer für sie ungewohnt optimistischen Rolle vor der Kamera. In dem futuristischen Drama verkörpert Jenna die KI Klara, die in einer nicht allzu fernen Zukunft als sogenannte "Künstliche Freundin" jungen Menschen Gesellschaft leistet. Laut Kino.de basiert der Film auf dem gleichnamigen Bestseller des Literaturnobelpreisträgers Kazuo Ishiguro und wird von Regisseur Taika Waititi (50) inszeniert.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die junge Josie, gespielt von Mia Tharia, die an einer geheimnisvollen Krankheit leidet. Klara setzt alles daran, ihrer Freundin zu helfen und ihr Leben zu retten. Der Trailer verspricht dabei eine emotionale Mischung aus Science-Fiction, Hoffnung und Freundschaft. Besonders Fans von Jenna zeigen sich begeistert, die Schauspielerin einmal in einer völlig anderen Rolle als gewohnt zu erleben. Unter dem Trailer auf YouTube häufen sich bereits positive Reaktionen. So schwärmt ein Nutzer laut Kino.de: "Das wird so ein Knaller!" Ein anderer schreibt: "Jenna Ortega sieht so süß aus."

Für Jenna bedeutet der Film eine willkommene Abwechslung zu ihren zuletzt eher düsteren Projekten. Die Schauspielerin wird von vielen Fans vor allem als Wednesday Addams gefeiert, doch mit "Klara und die Sonne" zeigt sie nun eine ganz neue Seite von sich. Während sie im Sci-Fi-Film als optimistische künstliche Intelligenz zu sehen ist, dürfen sich Serienfans aber bereits auf Nachschub freuen: Netflix gab kürzlich einen ersten Vorgeschmack auf die dritte Staffel von Wednesday.

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Getty Images Bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles: Jenna Ortega im Shrine Auditorium und Expo Hall

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Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin

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Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2